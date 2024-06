Wetteraussichten für Calvià: Sonne pur und steigende Temperaturen bis zum 02.07.2024 (25.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und warme Tage in Calvià

Die Sommerhitze hat die malerische Gemeinde Calvià fest im Griff. Mit einem strahlenden Himmel und einem klaren Blick auf das azurblau schimmernde Meer können sich Einwohner und Besucher gleichermaßen auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen freuen. Hier sind die detaillierten Wetteraussichten für die kommende Woche.

Sonnige Prognosen bestimmen die Woche

Am Dienstag, den 25. Juni 2024, erwacht Calvià zu einem kühlen Morgen mit einem beeindruckenden Sonnenaufgang um 4:23 Uhr. Die Tageshöchsttemperatur erreicht angenehme 24 Grad Celsius, während eine sanfte Brise mit 5 km/h für eine leicht erfrischende Wirkung sorgt. Mit einem Himmel

Der 26. Juni bietet ähnliche Bedingungen, wobei sich das Thermometer auf 26 Grad erhöht und der Himmel klar bleibt. Doch am Mittwoch, den 27. Juni, wird ein Wechsel erwartet, da sich über dem Himmel von Calvià überzogene Wolken abzeichnen. Dennoch drückt das Quecksilber auf bis zu 30 Grad, was die höchsten Temperaturen der Woche verspricht.

Die bewölkten Tage setzen sich mit gebrochenen Wolken am Donnerstag und einigen wenigen Wolken am Freitag fort, wobei die Temperaturen eine angenehme Spitze von around 27 Grad halten. Das Wochenende lockt mit verstreuten Wolken, aber das Wetter bleibt weiterhin warm und einladend, perfekt für jegliche Freiluftaktivitäten in Calvià.

Zum Ausklang der Wetterwoche, präsentiert sich der Montag, der 1. Juli, noch einmal in voller Pracht mit einem klaren Himmel, gefolgt von einem ähnlich strahlenden Dienstag. Einem gemütlichen Abendessen auf der Terrasse oder einem nächtlichen Spaziergang an der Promenade steht also nichts im Wege.

Die Sonnenuntergänge um 19:21 Uhr vollenden die Tage mit gemäßigten 62% Luftfeuchtigkeit und sorgen für eine perfekte Sommerabendatmosphäre.

Ein perfektes Klima für Urlaub und Erholung

Die nächste Woche in Calvià verbirgt keine Überraschungen in Bezug auf Unwetter oder drastische Temperaturschwankungen. Stattdessen verspricht sie eine ausgeglichene Zeit mit viel Sonnenschein und angenehmen Bedingungen - ideal für alle, die dem trägen Alltag entfliehen und in die paradiesischen Umgebungen Mallorcas eintauchen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:26:20. +++