Wetterprognose Alcúdia: Sonnig mit Wolkenfeldern und angenehmen Temperaturen vom 25. Juni bis 2. Juli 2024 (25.6.2024)

Wie wird das Wetter in Alcúdia?

Die letzte Juniwoche und der Beginn des Juli versprechen in Alcúdia typisch mediterranes Sommerwetter: Sonnig mit leichten Wolkenfeldern, ideal für Strandbesuche und Outdoor-Aktivitäten. Die Temperaturen bleiben während des beobachteten Zeitraums stets mit Werten zwischen angenehmen 24°C und 29°C.

Wetterdetailprognose für Alcúdia

Am Dienstag, den 25. Juni 2024, können Sie mit einer Höchsttemperatur von 25°C rechnen und einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 4 km/h. Der Himmel zeigt sich mit wenigen Wolken, was einen wunderschönen Tag am Strand verspricht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 52%, während der Luftdruck bei 1013 hPa verzeichnet wird.

Die folgenden Tage ähneln sich in ihrem Charakter: Die Temperaturen steigen leicht auf 27°C am 26. und 27. Juni, während der Himmel am 27. mehr bedeckt sein wird. In der Nacht genießen Sie weiterhin angenehme Temperaturen, perfekt für laue Sommerabende.

Zum Ende des Monats, besonderes am 28. und 29. Juni, klettert das Thermometer sogar auf 29°C. Zu dieser Zeit ist der Himmel leicht bewölkt, was den UV-Index senkt und somit längere Aufenthalte im Freien empfiehlt.

Ein leichter Temperaturrückgang ist für den 30. Juni zu verzeichnen, da die Maximaltemperatur auf 24°C sinkt. Doch keine Sorge, das Wetter bleibt weiterhin angenehm mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer sanften Brise.

Das Wetter bessert sich wieder zum 1. Juli 2024, mit höheren Temperaturen rund um 25°C und geringer Wolkendecke. Der 2. Juli beendet unsere Wetterprognose mit einem klaren Himmel und einer optimalen Temperatur von 27°C, ideal für jegliche Aktivitäten im Freien.

Wetter am Wochenende in Alcúdia

Für das kommende Wochenende versprechen die Meteorologen ideale Bedingungen für einen Besuch am Strand oder eine der vielen Attraktionen in Alcúdia. Mit Temperaturen, die sich um die 24°C und 25°C einpendeln, und einer sanften Brise können Sie Ihre Freizeitaktivitäten in vollem Umfang genießen.

