Wetterprognose für Estellencs (25.06.2024 bis 02.07.2024): Sonnenschein und Sommerbrise – Das Mallorca-Wetter in voller Pracht

Strahlender Sonnenschein und milde Sommerbrisen: Das Wetter in Estellencs

Der malerische Ort Estellencs auf Mallorca lädt mit seinem fantastischen Wetter zu einem idyllischen Sommeraufenthalt ein. Die kommende Woche vom 25. Juni bis zum 02. Juli 2024 verspricht strahlenden Sonnenschein und angenehme Temperaturen, die das Herz eines jeden Sommerliebhabers höherschlagen lassen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Wettervorhersage werfen und herausfinden, was Sie erwarten können, wenn Sie durch die charmanten Straßen von Estellencs schlendern.

Wetterhighlights der Woche in Estellencs

Das Wetter präsentiert sich in Estellencs von seiner besten Seite. Zunächst begrüßt uns der Dienstag, 25. Juni 2024, mit einer klaren Sicht auf den azurblauen Himmel und einer angenehmen Tagestemperatur von 24°C. Der Wind weht leicht mit nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt und für ein erfrischendes Gefühl auf der Haut sorgt.

Am Mittwoch, 26. Juni 2024, bleibt der Himmel klar und die Thermometer steigen leicht auf 25°C. Die sanfte Meeresbrise wird mit 3 km/h wehen, während die Luft weniger feucht als am Vortag mit einer Luftfeuchtigkeit von 62% sein wird – perfekte Bedingungen für einen Besuch am Strand oder eine Erkundungstour durch die Landschaft.

Der Donnerstag, 27. Juni 2024, bildet mit 29°C den Höhepunkt der Woche und lässt das Sommerherz noch etwas höher schlagen. Es herrscht eine leicht überdachte Wolkendecke, die die Sonnenstrahlen sanft filtert, ohne die Temperaturen zu mindern. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 52%, und mit einem sanften Wind wird die wärmere Luft angenehm verteilt.

Wenn die Woche sich dem Ende neigt, zeichnen sich für Freitag und Samstag – den 28. und 29. Juni – abwechslungsreiche Wolkenformationen am Himmel ab, die dem strahlenden Blau einen dekorativen Charakter verleihen. Die Tagestemperaturen verharren bei angenehmen 26°C, und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 65-72% im bequemen Bereich für ausgiebige Outdoor-Aktivitäten. Am Sonntag, dem 30. Juni, bleibt es bei leichter Bewölkung warm mit 26°C.

Zum Abschluss der Wetterwoche, am Montag, 1. Juli, und Dienstag, 2. Juli 2024, dürfen wir erneut reines Himmelblau genießen bei Tagestemperaturen von 25°C. Eine gleichbleibende Brise und sinkende Druckverhältnisse signalisieren das Beibehalten der schönen Wetterlage.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Estellens

Die Sonne wird während dieser Woche ihre ersten Strahlen jeweils gegen 04:23 bis 04:26 Uhr morgens über Estellencs ergießen und bietet somit ausgiebig Zeit, den Tag vollends zu genießen. Der Sonnenuntergang findet pünktlich zwischen 19:21 Uhr statt, was lange und erholsame Sommerabende verspricht.

Ob Sie durch die malerischen Gassen schlendern, an der Küste entlangwandern oder einfach nur die mediterrane Gelassenheit auf sich wirken lassen, Estellencs bietet mit diesem herrlichen Wetter die perfekte Kulisse. Packen Sie Ihre Taschen und erleben Sie die Magie Mallorcas in seiner ganzen Pracht.

