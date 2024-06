Wettervorhersage Capdepera: Sonne, milde Brisen und leichter Wolkenzauber vom 25.06.2024 bis 02.07.2024

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Ausblick für Capdepera auf Mallorca

Mit den Sommermonaten in vollem Gange bietet Capdepera auf MallorcaCapdepera Einheimischen wie Urlaubern eine idyllische Mischung aus Sonnenschein, leichten Brisen und einem malerischen Spiel der Wolken. Diese harmonische Wetterkombination setzt sich in der Woche des 25. Juni bis 02. Juli 2024 nahtlos fort.

Wetterhighlights der Woche in Capdepera:

Die Temperaturen liegen komfortabel bei durchschnittlich 23°C bis 26°C, besonders perfekt für Genießer mediterraner Wärme, ohne von Hitze überwältigt zu werden. Das Wetter segelt diese Woche von vereinzelten zu bruchigen Wolkenformationen, bevor es auf einen strahlend klaren Himmel zusteuert.

Dienstag, 25. Juni 2024:

Die Woche startet mit einem sanften Mix aus Sonne und vereinzelten Wolken bei einer Temperatur von 23°C. Ein leichter Wind, der mit etwa 6 km/h weht, sorgt für eine erholsame Abkühlung, unterstützt von einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 63%.

Mittwoch, 26. Juni 2024:

Ein nahezu ungetrübtes Vergnügen mit nur einigen wenigen Wolken wird mit 24°C ein weiterer angenehmer Tag gewährleistet. Der sanfte Wind, der leicht auf 7 km/h ansteigt, und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66% vervollkommnen diese sommerliche Szenerie.

Donnerstag, 27. Juni 2024 bis Sonntag, 01. Juli 2024:

Ein beständiges Hand-in-Hand von 24°C bis 26°C und angenehm leichten Winden wird begleitet von einer Palette an Wolkenbildern, die von teilweise bewölkt bis hin zu vereinzelten Wolken am klaren Himmel am Wochenende reichen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil und verleiht der Luft eine frische Empfindung.

Montag, 02. Juli 2024:

Der Abschluss unserer Wetterwoche offenbart einen strahlenden klaren Himmel bei 25°C, ein perfekter Tag, um die vielfältigen Freuden Capdeperas auszukosten. Mit dünner werdenden Wolken und einer sanften Briese von 3 km/h beschert uns dieser Tag ein festliches Ausklingen des 7-Tage-Wetterberichts.

Genießen Sie die hervorragende Kombination aus Sonne und Erfrischung – ein ideales Wetter für jegliche Aktivitäten im Freien, sei es am Strand oder bei Erkundungstouren durch Capdepera. Besonders die frühen Sonnenaufgänge, die um 4:19 Uhr beginnen, und die langen Abende mit Sonnenuntergängen um 19:18 Uhr bilden den perfekten Rahmen für unvergessliche Sommererlebnisse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:28:21. +++