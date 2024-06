Wettervorhersage Felanitx: Sonnige Aussichten mit sommerlichen Temperaturen (25.6.2024)

Prächtiges Sommerwetter in Felanitx: Die Wetteraussichten für die letzte Juniwoche

Felanitx - Strahlender Sonnenschein und anhaltend warme Temperaturen prägen das Wettergeschehen in Felanitx auf Mallorca in den kommenden Tagen. Hier ist ein ausführlicher Blick auf die detaillierte Wetterlage für die letzten Tage des Junis und den Auftakt des Julis 2024.

Wetterprognose 25. Juni - Sonnenschein pur und 26°C

Am Dienstag, dem 25. Juni, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit klarem Himmel und Durchschnittstemperaturen von 26 Grad Celsius ist es ein perfekter Tag, um die Natur oder die Strände rund um Felanitx zu genießen. Eine leichte Brise mit 6 km/h wird für eine angenehme Frische sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 47% liegt und der Luftdruck bei 1013 hPa stabil bleibt. Augen auf beim Sonnenauf- und -untergang, die um 4:21 Uhr bzw. 19:18 Uhr stattfinden!

Erneut strahlender Sonnenschein am 26. Juni

Der folgende Tag, Mittwoch der 26. Juni, bleibt weiterhin sonnig und klar. Mit gleichen Temperaturen wie am Vortag und einer identischen Windgeschwindigkeit wird das Wetter für Aktivitäten im Freien sehr angenehm sein. Beachten Sie jedoch die leicht höhere Luftfeuchtigkeit von 52% und den geringfügig gefallenen Luftdruck von 1012 hPa.

Temperaturanstieg unter wolkigem Himmel am 27. Juni

Am Donnerstag melden sich überzogene Wolken zurück am Himmel über Felanitx, doch die Temperaturen steigen auf angenehme 28 Grad Celsius an. Der Wind verstärkt sich leicht auf 8 km/h, was für eine Kühlung am heißen Tag gut sein dürfte. Beibehalten wird der Luftdruck von 1010 hPa, und auch die Luftfeuchtigkeit liegt stabil bei 47%.

Wechselhafte Bewölkung und Wohlfühltemperaturen

Die letzte Junihälfte wird gekrönt von zerstreuten Wolken über die sich der 28. und 29. Juni erstrecken, wobei die Temperaturen bei 28 bzw. 29 Grad Celsius beständig hoch bleiben. Der Wind lädt weiterhin zu einer willkommenen Abkühlung ein, während die Luftfeuchtigkeit erschwinglich bleibt und somit das Klima, insbesondere für Urlauber und residente Mallorquiner, angenehm ist.

Beginn des Julis unter einem strahlenden Himmel

Mit Beginn des Monats verabschiedet sich das Wetter in Felanitx nicht vom sommerlichen Hoch. Es stehen klare Himmel und hohe Temperaturen von 29 Grad am 1. Juli und 30 Grad am 2. Juli bevor. Perfektes Wetter, um die malerische Umgebung zu erleben oder an Wassersportaktivitäten teilzunehmen. Der Wind bleibt beständig leicht und die Luftfeuchtigkeit sogar noch etwas niedriger als in den vorherigen Tagen.

