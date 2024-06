Wettervorhersage in Sóller, Mallorca: Sonnenschein und leichte Brisen vom 25. Juni bis 2. Juli 2024 (25.6.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Sóller in der kommenden Woche

Die nächsten Tage auf Mallorca versprechen in SóllerSóller bestes Sommerwetter. Mit klarem blauen Himmel und angenehm warmen Temperaturen ist es die ideale Zeit, die vielfältige Naturschönheit Sóllers zu genießen oder einen entspannten Tag an den malerischen Stränden der Region zu verbringen.

Sonniges Wetter mit milden Winden

Zum Beginn der Woche am 25. Juni 2024 werden die Einwohner und Gäste Sóllers mit einem perfekten Sommerwetter mit einer Höchsttemperatur von 27 Grad Celsius und einem kristallklaren Himmel begrüßt. Eine leichte Brise von nur 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 49% garantieren ein angenehmes Klima, sowohl am Tag als auch in der Nacht.

Temperaturen steigen weiter

Am 26. Juni nimmt die Hitze weiter zu und erreicht einen Höchststand von 30 Grad Celsius, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 42% fällt, was die Temperaturen eher trocken als drückend erscheinen lässt. Der Himmel bleibt klar und die Sonne strahlt ungehindert.

Die darauf folgenden Tage, bis einschließlich 1. Juli, zeigen eine leichte Variation der Bedeckung, von überzogenen zu vereinzelten Wolken, jedoch bleibt die Maximaltemperatur konstant hoch, mit Spitzenwerten von bis zu 32 Grad Celsius. Besonders am 27. Juni und 28. Juni ist mit etwas mehr Bewölkung zu rechnen, während am 29. Juni leichte Winde mit bis zu 6 km/h für etwas Abkühlung sorgen könnten.

Ausklang mit leichter Bewölkung und stabilen Temperaturen

Zum Abschluss der Wetterprognose für Sóller klingen die letzten Tage des Monats und der Übergang in den Juli sanft aus, mit leichter Bewölkung am 1. Juli und anschließenden klaren Himmelsbedingungen. Das Wetter läutet den 2. Juli mit angenehmen 30 Grad Celsius ein und rundet das sommerliche Wetterszenario Sóllers perfekt ab.

Tipps für Besucher und Einheimische

Die Wetterlage lädt förmlich dazu ein, die vielen Freizeitmöglichkeiten in Sóller und auf ganz Mallorca zu nutzen. Ob Wandern in der Tramuntana-Bergkette, ein Besuch im charmanten Ortskern, oder einfach nur ein entspannter Tag am Strand – die Bedingungen sind optimal.

Den Sonnenaufgang und -untergang können Sie in dieser Woche besonders lange genießen, da diese nur eine Minute auseinanderfallen, von 4:22 Uhr bis 19:21 Uhr, was bedeutet, dass Ihnen weit mehr als 14 Stunden Tageslicht zur Verfügung stehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.6.2024, 01:51:45. +++