7-Tage Wettertrend für Santa Maria del Camí: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen (26.6.2024)

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí verspricht sommerliches Wetter mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Unsere ausführliche Wettervorhersage bietet Ihnen alle Details für die nächsten sieben Tage.

Wetterüberblick für Santa Maria del Camí

Die Bürger und Besucher von Santa Maria del Camí können sich auf eine Woche voller schöner Tage freuen. Beginnend mit dem 26. Juni 2024, werden klare Himmel und Temperaturen um die 31°C erwartet. Geringe Windgeschwindigkeiten von 4 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von 31% ergänzen das angenehme Klima.

Wetterprognose für die Endwoche Juni 2024

Die Tage des 27. und 28. Juni versprechen mit 33°C die höchsten Temperaturen der Woche, teilbedeckt durch wandernde Wolkenfelder. Ein leichter Wind und abnehmender Luftdruck sorgen für ideale Bedingungen, um die vielfältige Natur der Region zu genießen.

Der 29. Juni bringt eine kleine Abkühlung auf 29°C, während die Wolken noch immer die Sonne großzügig durchlassen. Eine leichte Brise wird begleitet von ansteigender Feuchtigkeit, was zu einem perfekten Tag für Aktivitäten im Freien führt.

Sommerliche Hitze zum Monatsende

Zum Monatsende, am 30. Juni, kehrt die Temperatur zurück auf 33°Cclear skies that are ideal for beachgoers and tourists exploring Santa Maria del Camí's cultural offerings.

Klimatischer Wechsel zum Start in den Juli

Der 1. Juli 2024 stellt einen Wendepunkt dar, mit leichtem Regen und einer spürbaren Temperatursenkung auf 26°C. Die Feuchtigkeit steigt auf 66%, und der Luftdruck auf 1019 hPa, was für das Pflanzenwachstum förderlich ist.

Stabiles Sommerwetter in der ersten Juliwoche

Während der 2. und 3. Juli bleibt das Wetter stabil und sommerlich, mit klarem Himmel und Tagestemperaturen um 30°C bzw. 29°C. Wind- und Feuchtigkeitsverhältnisse bleiben angenehm, was die idealen Bedingungen für Freizeitaktivitäten oder Entspannung im Freien darstellt.

Mit Sonnenaufgang um etwa 4:24 Uhr und Sonnenuntergang um 19:20 Uhr bietet Santa Maria del Camí lange, sonnige Tage, die jeden Sommerliebhaber begeistern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:11:56. +++