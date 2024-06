Aktuelle Wetteraussichten für Costitx: Strahlend sonnige Tage erwarten Sie (26.6.2024)

Wetter in Costitx: Sonnenschein und milde Brisen vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2024

Die Sommerzeit auf Mallorca zeigt sich von ihrer schönsten Seite, und die lebendige Ortschaft CostitxCostitx ist keine Ausnahme. Mit einem strahlend blauen Himmel und milden, angenehmen Winden wartet das letzte Juniwochenende mit der perfekten Kulisse für alle Aktivitäten unter freiem Himmel auf.

Wettertrend für die kommende Woche in Costitx

Die Sonnenanbeter werden entzückt sein zu hören, dass die Mehrheit der kommenden Tage sonnig und warm sein wird. Ein klarer Himmel ist vorherrschend, und die Temperaturen bleiben stetig in den niedrigen 30ern. Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten zeigen nichts, was die Freizeitpläne auf dieser wunderschönen Insel stören könnte.

Temperaturen und allgemeine Bedingungen: Am Mittwoch, dem 26. Juni, verzeichnen wir Spitzenwerte von 32°C mit einem klaren Himmel. Ein sanfter Wind wird spürbar sein, eskortiert von einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 26%. Der atmosphärische Druck liegt bei 1013 hPa.

Die folgenden Tage, beginnend mit dem 27. Juni, präsentieren sich mit leichter Bewölkung, jedoch ändert dies wenig an der warmen Wohlfühlstimmung. Mit 33°C bleibt es weiterhin sonnig, wenn auch etwas trockener als zuvor. An diesem Tag gibt es einen leicht erhöhten Wind bei vergehend kleinerer Humidity von 23%.

Der Freitag, der 28. Juni, lässt erneut den Himmel fast wolkenlos wirken und mit konstanten 33°C setzt sich das sommerliche Wetter ungebremst fort.

Das Wochenende hält die warmen, sommerlichen Temperaturen von 32°C am Samstag sowie 33°C am Sonntag bereit, trotz etwas höheren Luftfeuchtigkeiten und Stimmung trübenden overcast conditions zum Wochenstart.

Einzig der Montagstropfen kommt mit leichtem Regen am 1. Juli, und einem kleinen Absturz auf erfrischendere 28°C. Jedoch kehrt schon am nächsten Tag der Sommer zurück, der 2. und 3. Juli versprechen erneut reichlich Sonnenschein und eine behagliche Wärme von 32°C.

Wetterprognose für das frühe Juli-Wochenende in Costitx

Zum Abschluss dieser sonnenverwöhnten Wetterwoche kündigt sich ein idealer Start in den Monat Juli an. Mit einem teilweise bedeckten Himmel und milden Winden ist sonntägliches Faulenzen queuing. Der Sonnenaufgang in Costitx erfolgt um 4:25 Uhr morgens, gefolgt von Sonnenuntergängen um 19:19 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:53:52. +++