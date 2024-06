Die sonnigen Aussichten für Valldemossa: Wetterbericht der kommenden Woche (26.06.2024 - 03.07.2024)

Das erwartet Sie diese Woche in Valldemossa: Ein Blick auf das Wetter

Mit sonnigen Grüßen empfängt Valldemossa ihre Besucher und Einwohner in der kommenden Woche. Der Wettertrend für die Zeit vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2024 verspricht überwiegend freundliches und sommerliches Wetter, das für zahlreiche Aktivitäten im Freien perfekt ist. Die warmen Temperaturen bieten ideale Bedingungen, um die malerischen Straßen und die reiche Kulturlandschaft zu genießen.

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Wetterdetails im Überblick

Zum Start in die letzte Juniwoche zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 28°C steht einem entspannten Tag in Valldemossa nichts im Weg. Die sanfte Brise mit nur 3 km/h lädt zu einer gemütlichen Rast im Freien ein.

Der darauf folgende Donnerstag bleibt mit maximal 31°C warm, allerdings sorgen locker verteilte Wolken für etwas Schatten und Abkühlung. Trotz der kleinen Abkühlung bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 42% auf einem niedrigen Niveau, was das Wetter besonders angenehm macht. Das Wochenende kündigt sich mit ähnlichem Wetter an und verspricht weiterhin sonnige Momente mit wenigen Wolken am Himmel.

Angenehmes Klima auch zum Start des Julis

Am Samstag, dem 30. Juni, begrüßt uns ein klarer Himmel und eine Maximaltemperatur von 29°C, was zu Aktivitäten unter freiem Himmel geradezu einlädt. Am Sonntag, scheint der Himmel kurzzeitige Verschnaufpausen einzulegen, denn die Bewölkung nimmt zu und es kann zu leichtem Regen kommen, was jedoch mit einer angenehmen Temperatur von 25°C einhergeht.

Die neue Woche - der Montag, 1. Juli, beginnt mit einer fröhlichen Note, da der Himmel sich wieder von seiner klarsten Seite zeigt und Temperaturen um die 27°C verspricht. Diese angenehme Phase zieht sich durch bis zum Mittwoch, wo das Wetter ähnlich günstige Bedingungen mit einem Wolken freien Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C bereithält.

Die Sonne lacht: Ihr Wetterbericht für Valldemossa

Genießen Sie das freundliche Wetter in Valldemossa und planen Sie ihre Aktivitäten angesichts dieser wunderbaren Prognosen. Ob Sie nun durch die Natur streifen oder die kulturellen Highlights erkunden möchten, das Wetter spielt in jedem Fall mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:16:58. +++