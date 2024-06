Estellencs Wetterprognose: 7-Tage-Trend mit sonnigen Aussichten und angenehmen Temperaturen (26.6.2024)

Wetteraussichten für Estellencs: Ein sonnenreicher Start in den Juli

Der sommerliche Glanz über Estellencs auf Mallorca bleibt auch in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis bestehen. Die Wettervorhersage verspricht angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel. Der perfekte Zeitpunkt, um die malerische Landschaft rund um Estellencs zu erkunden oder am Strand zu entspannen!

Das aktuelle Wetter und der Trend für die nächsten Tage

Der 26. Juni 2024 begrüßt die Einwohner und Besucher von Estellencs mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von etwa 26 Grad Celsius. Der Wind verhält sich mit milden 3 km/h zurückhaltend und macht den Tag zu einem idealen für Outdoor-Aktivitäten. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%, was für angenehme Frische sorgt, ohne dabei zu heiß zu werden.

Am 27. Juni ziehen vereinzelt Wolken auf, die jedoch keinen Einfluss auf die sommerlichen 28 Grad Celsius haben, die erwartet werden. Die leicht gestiegene Luftfeuchtigkeit von 52% mag manchen vielleicht noch angenehmer erscheinen als der Vortag.

Die darauffolgenden Tage behalten ähnliche Bedingungen bei, mit leicht schwankenden Höchsttemperaturen zwischen 25 und 27 Grad Celsius. Insbesondere der 30. Juni verspricht erneut klarsten Himmel und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Luftdruck und Windverhältnisse

Der Luftdruck in Estellencs um diese Zeit bleibt stabil im Bereich von 1013 bis 1019 hPa. Dies könnte auf eine besonders beständige Wetterlage hinweisen. Der Wind, der an manchen Tagen bis zu 6 km/h erreicht, bleibt generell schwach und sollte den Freizeitaktivitäßen keinen Strich durch die Rechnung machen.

Beachtenswerte Sonnenauf- und -untergangszeiten

Sonnenanbeter können sich über lange Tage freuen, denn die Sonne geht erst gegen 19:21 Uhr unter, nachdem sie kurz nach halb fünf in der Früh aufgestiegen ist. Damit bietet sich ausreichend Tageslicht für jegliche Unternehmungen.

Prognose für den Wochenwechsel in Estellencs

Der Übergang vom Juni in den Juli hält das schöne Wetter in Estellencs weiterhin aufrecht. Viel Sonnenschein und geringe Beaufortung durch Winde garantieren anhaltend gute Bedingungen mit abendlichen Minimaltemperaturen, die durchwegs mild bleiben.

Die klaren Nächte könnte man nutzen, um den Sternenhimmel zu bewundern oder bei einer lauen Abendbrise entlang des Meeres zu flanieren.

Ob Sie in dieser Woche Einheimischer oder Tourist sind, das Wetter in Estellencs lädt jeden dazu ein, die Schönheiten Mallorcas in vollsten Zügen zu genießen. Die 7-Tage-Wetterprognose für Estellencs zeigt deutlich: Es gibt kaum bessere Bedingungen für einen Genuß voller Tag an der Mittelmeerküste!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:56:40. +++