Herrliche Sommerwoche in Santa Eugènia: Die Wetterprognose vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2024 (26.6.2024)

Sonne pur: So wird das Wetter in Santa Eugènia

Santa Eugènia, eines der malerischsten Dörfer Mallorcas, wird in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis von strahlendem Sonnenschein und sommerlich hohen Temperaturen verwöhnt. Wir blicken auf eine Woche, die mit angenehmen Brisen und klarem Himmel kaum Wünsche offenlässt und sowohl Einheimische als auch Urlauber zu verschiedenen Freiluftaktivitäten einlädt.

Schönes Wetter und milde Winde: Die tägliche Wettervorhersage

Am Mittwoch, den 26. Juni, erwartet uns ein strahlend blauer Himmel und ein Maximum von 32°C. Ein leichter Wind mit etwa 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 26% und einem Luftdruck von 1012 hPa. Die Sonne grüßt uns früh um 4:22 Uhr und verabschiedet sich spät um 19:20 Uhr.

Die folgenden Tage, insbesondere der 27. und 28. Juni, versprechen mit 34°C noch etwas höhere Temperaturen und einer leichten Bedeckung am Himmel. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 6 bzw. 4 km/h sanft. Besonders niedrig ist die Luftfeuchtigkeit am Donnerstag mit 19%, während sie am Freitag auf 31% ansteigt.

Der Samstag, 29. Juni, gestaltet sich mit überwiegend bewölktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 31°C etwas zurückhaltender. Die höhere Luftfeuchtigkeit von 45% lässt die Luft etwas schwerer erscheinen, und der Wind hält sich mit 5 km/h weiterhin zurück.

Zum Monatsende am Sonntag kehrt der klare Himmel zurück und beschert uns warme 34°C. Ein geringer Luftdruck von 1013 hPa begleitet den Tag, ideal für Strand- oder Pooltage unter der mallorquinischen Sonne.

Der Start in den Julimonat zeigt sich mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 27°C. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 59% könnte für eine erfrischende Abwechslung sorgen.

Die ersten Tage des Juli bleiben bei Temperaturen um die 31°C und trockenen Bedingungen sonnenverwöhnt.

Fazit: Ein Traum für Sonnenanbeter

Die Wetteraussichten für Santa EugèniaSanta Eugènia sind hervorragend, vor allem für diejenigen, die den mediterranen Sommer in seiner ganzen Pracht genießen wollen. Nutzen Sie die langen Sonnentage für Wanderungen, Radtouren oder einfach zum Entspannen am Strand. Vergessen Sie jedoch nicht auf den Sonnenschutz, um Ihre Haut zu schützen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:10:40. +++