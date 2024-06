Sant Joan auf Mallorca: Sommerliche Temperaturen und vereinzelte Niederschläge in der letzten Juniwoche 2024 (26.6.2024)

Sommerwetter in Sant Joan: Sonne, vereinzelte Wolken und Regenschauer im Wechsel

Die Sommerhitze hält Einzug in Sant Joan auf Mallorca. Mit einem Temperaturhoch um die 30°C bietet die letzte Juniwoche ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Urlauber. Aber nicht nur die Sonne lacht über die malerische Gemeinde – auch vereinzelter Regen ist Teil der Wetterprognose.

Sonnenschein und leichter Wolkenschleier am 26. und 27. Juni 2024

Am Mittwoch, den 26. Juni, begrüßt uns das Wetter in Sant Joan mit gemäßigten 28°C und einem Himmel, der hie und da von Wolken durchzogen wird. Eine leichte Brise weht mit 5 km/h durch die Straßen, während die Luftfeuchtigkeit bei 41% liegt. Die Sonne erscheint bereits um 4:19 Uhr am Horizont und taucht Sant Joan bis zum Sonnenuntergang um 19:31 Uhr in warmes Licht.

Der folgende Tag verspricht mit bis zu 31°C und nur vereinzelten Wolken noch sonnigere Aussichten. Das angenehme Wetter lädt dazu ein, die vielfältigen Freizeitaktivitäten, die Sant Joan zu bieten hat, in vollen Zügen zu genießen.

Temperatursturz und Regen am 29. Juni 2024

Die Wochenmitte führt zu einem kleinen Temperatursturz auf 24°C. Ein Hauch von Regen wird erwartet – ideal, um die Natur auf der beliebten Ferieninsel aufzufrischen. Auch die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, sodass man sich auf eine etwas schwüle Athmosphäre einstellen sollte.

Erwartungen für das Monatsende und den Start in den Juli

Bis zum Monatsende am 30. Juni steigen die Temperaturen wieder an und erreichen 30°C, wobei mit moderatem Regen zu rechnen ist. Der Juli beginnt mit leichtem Regen bei 28°C, bevor das Wetter am 2. Juli wieder aufklart. Der 3. Juli präsentiert sich mit 31°C und einem klaren Himmel, als Vorbote für möglicherweise weitere sonnenreiche Sommertage.

Wetterausblick für die nächste Woche in Sant Joan

Das Gesamtensemble der Wetterverhältnisse verspricht eine Woche, die sowohl Sonnenanbeter als auch Naturliebhaber zufriedenstellt. Es ist ratsam, sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm griffbereit zu halten, falls sich das Wetter kurzfristig ändern sollte. Trotz einiger Tropfen Regen, die hin und wieder fallen könnten, bleibt es in Sant Joan sommerlich und einladend.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:08:25. +++