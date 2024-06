Sant Llorenç des Cardassar: Das erwartet Sie beim Wetter in der letzten Juniwoche 2024 (26.6.2024)

Wettervorschau für Sant Llorenç des Cardassar

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner strahlendsten Seite. Gerade rechtzeitig für Urlauber und Einheimische präsentiert sich das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar mit angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein. Werfen wir einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für die kommenden Tage und nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Wochenplanung optimal abzustimmen.

Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen

Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, dürfen wir uns über einen klaren Himmel freuen. Die Temperaturen zeigen sommerliche 25°C bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Der Sonnenaufgang um 4:20 Uhr läutet einen prächtigen Tag ein, der im warmen Sonnenuntergang um 19:18 Uhr endet.

Der 27. Juni begrüßt die Bewohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar mit einem leicht bewölkten Himmel. Die Tagestemperatur steigt auf angenehme 26°C bei gleichbleibender Windgeschwindigkeit. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem Luftdruck von 1012 hPa erwartet uns ein weiterer wunderschöner Tag auf der Insel.

Das strahlende Wetter setzt sich am Donnerstag, den 28. Juni, fort, während der Himmel erneut völlig klar bleibt. Mit einer Temperatur von 26°C und einem sanften Wind von 6 km/h steht einem entspannten Tag nichts im Wege.

Sommerlaune trotz vereinzelter Wolken

Die Temperaturen klettern am Freitag, den 29. Juni, auf sommerliche 28°C, ideal für einen Ausflug an den Strand oder eine Wanderung in der umliegenden Natur. Der Himmel ist zwar von dichten Wolken bedeckt, doch noch bleibt es trocken bei einer angenehmen Windgeschwindigkeit und niedriger Luftfeuchtigkeit.

Zum Monatswechsel erfahren wir am 30. Juni und 1. Juli einen kurzweiligen Wechsel im Wettergeschehen. Während man am Samstag noch einen ungetrübten Himmel genießt, ziehen am Sonntag leichte Regenschauer auf. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin im sommerlichen Bereich.

Kommende Woche weiterhin heiter

Zu Beginn der ersten Juliwoche dürfen wir uns erneut auf heiteres Sommerwetter einstellen. Am 2. und 3. Juli zeigt sich der Himmel wolkenlos und die Temperaturen liegen bei angenehmen 26 bis 28 °C. Perfekt, um die langen Tage und lauen Abende im Freien zu genießen.

Fassen wir zusammen: Wir erwarten eine fantastische Woche mit überwiegend klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen. Einzig der Beginn des neuen Monats hat etwas Regen im Gepäck, doch auch dieser kann den gesamtheitlich schönen Wettertrend nicht trüben. Planen Sie also gerne Ihre Outdoor-Aktivitäten oder genießen Sie entspannte Tage am Meer. Sant Llorenç des Cardassar zeigt sich wettertechnisch von seiner besten Seite.

Seien Sie gewappnet für einen großartigen Sommer in Mallorca und erleben Sie, wie das Wetter Ihnen den perfekten Rahmen für unvergessliche Momente und Abenteuer bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:09:46. +++