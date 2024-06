Sommerhitze und vereinzelte Regenschauer: Die Wetteraussichten für Binissalem (26.6.2024 - 3.7.2024) (26.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Binissalem

Während die Sommerhitze auf Mallorca weiterhin für ein traumhaftes Urlaubswetter sorgt, können Einheimische und Touristen in BinissalemBinissalem in den nächsten Tagen viel Sonne und warme Temperaturen genießen. Mit klarer Sicht und strahlendem Sonnenlicht sind die Tage geprägt von hohen Temperaturen, die über die 30°C-Marke steigen.

Wetterdetails aus Binissalem für die kommende Woche

Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, erwartet die Besucher und Bewohner von Binissalem ein klarer Himmel mit einer Höchsttemperatur von 32°C, wobei der Wind leicht mit 4 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 26%, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt.

Die Tage bis zum Wochenende bleiben weiterhin sommerlich: Donnerstag und Freitag zeigen sich fast wolkenfrei bei Temperaturen um die 34°C. Am Samstag hält das schöne Wetter weiterhin an, wenn auch leicht getrübt durch eine geschlossene Wolkendecke, die das Thermometer auf 31°C herunterkühlen lässt.

Temperaturabfall und Regen – Ein kurzes Unwetter in Sicht

Am Sonntag, den 1. Juli, kommt dann eine leichte Abkühlung mit leichtem Regen und einer spürbaren Temperatursenkung auf 26°C, was für eine willkommene Erfrischung sorgen könnte. Die Luftfeuchtigkeit steigt an diesem Tag auf 62%, was die Atmosphäre ein wenig schwerer erscheinen lässt.

Die neue Woche in Binissalem startet am Montag und Dienstag mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich wieder im Bereich um 31°C einpendeln. Der Wind bleibt dabei schwach bis mäßig.

Binissalem: Sonnenauf- und Untergang für einen perfekten Urlaubstag

Zu dieser Jahreszeit beginnt der Tag in Binissalem besonders früh – die Sonne begrüßt ihre Betrachter bereits gegen 4:24 Uhr und erst gegen 19:20 Uhr kann man den atemberaubenden Sonnenuntergang auf Mallorca erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:49:09. +++