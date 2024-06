Sonne pur in Portocolom: Die Wetterprognose für die kommende Woche (26.6.2024)

Portocolom genießt eine sonnige Woche mit klarem Himmel

PortocolomPortocolom, das charmante Küstenstädtchen auf Mallorca, kann sich auf eine strahlend sonnige Woche freuen. Ein Blick auf die Wettervorhersage vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2024 offenbart vielversprechende Aussichten: klare Himmel und angenehme Temperaturen, perfekt für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien oder am Wasser.

Das Wetter in Portocolom ab dem 26. Juni 2024

Am Mittwoch, dem 26. Juni, begrüßt Portocolom seine Besucher und Einwohner mit einem kristallklaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 24°C. Bei einer sanften Brise mit nur 7 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 65% lässt es sich wunderbar durch das idyllische Städtchen schlendern.

Blick auf die kommenden Tage

Die angenehmen Bedingungen setzen sich am Donnerstag, 27. Juni, mit etwas milderen 25°C und vereinzelten Wolkenfeldern fort, während der Wind leicht auf 8 km/h ansteigt. Auch der Freitag, 28. Juni, lockt mit ungetrübtem Sonnenschein bei 25°C – ein idealer Zeitpunkt, um das kulturelle Angebot von Portocolom zu erleben oder einfach am Strand zu entspannen.

Das Wochenende gestaltet sich ebenso ansprechend. Am Samstag, 29. Juni, erwartet die Besucher zwar ein leicht bewölkter Himmel, aber mit Höchsttemperaturen von 27°C bleibt es sommerlich warm. Die Windverhältnisse bleiben mit 9 km/h moderat.

Der Sonntag, 30. Juni, verspricht erneut makelloses Wetter mit einer klaren Sicht unter dem azurblauen Himmel und einer angenehm warmen 26°C. In der darauffolgenden Woche hält sich das gute Wetter in Portocolom.

Perfekte Bedingungen zum Beginn des Julis

Am Montag, 1. Juli, und am Dienstag, 2. Juli, setzt sich das sonnige Szenario mit ein paar vereinzelten Wolken fort. Die Sommerhitze bleibt konstant angenehm, während das Wetter am Mittwoch, 3. Juli, ein weiterer strahlender Tag mit 27°C wird, die Luftfeuchtigkeit fällt auf 57%, und der Wind weht leicht mit 7 km/h.

Genießen Sie lange Tage unter der Sonne von Portocolom

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben fast die ganze Woche konstant, sodass die Tage in Portocolom maximal ausgekostet werden können. Von Sonnenaufgang um kurz nach 4 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang nach 19 Uhr erstrahlt der Himmel in wunderschönen Farben, die das malerische Panorama von Portocolom in ein goldenes Licht hüllen.

Die perfekten klimatischen Bedingungen laden dazu ein, die vielseitige Landschaft von Mallorca zu erkunden oder einfach bei einem Glas Wein die faszinierenden Sonnenuntergänge zu beobachten. Der klare Himmel verspricht zudem hervorragende Bedingungen für Sterngucker und Romantiker.

Ausblick auf den Rest der Woche

Die Wetterlage in Portocolom bleibt weiterhin stabil, sodass die Einwohner und Besucher sorgenfrei ihre Pläne schmieden können. Die Luftdruckwerte bleiben relativ konstant, was für ein Gleichgewicht der aktuellen Wetterlage spricht.

