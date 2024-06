Sonnenparadies Petra: Heiteres Wetter und milde Brisen erwarten Sie in der letzten Juniwoche 2024 (26.6.2024)

Ein Blick in den strahlenden Himmel über Petra

Wer in diesen prächtigen Sommermonaten nach Erholung sucht, wird in PetraPetra von einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen begrüßt. Vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher der pittoresken Region auf beständig schönes Wetter einstellen. Die Tage sind von einem strahlend blauen Himmel dominiert, während eine milde Brise die sommerliche Wärme perfekt ergänzt.

Täglich Sonnenschein und ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Die hochsommerliche Woche startet in Petra mit einer konstanten Tagestemperatur von 30°C. Eine beinahe nicht vorhandene Wolkenbedeckung verspricht ungehinderte Sonnenstunden von den frühen Morgenstunden um 02:38 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, bis zum späten 16:43 Uhr, dem Zeitpunkt des Sonnenuntergangs. Mit diesen Bedingungen steht langen Tagen am Strand, ausgedehnten Wanderungen oder anderen Freiluftaktivitäten nichts im Wege.

Leichte Winde und minimale Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Brise, die durch Petra weht, ist durchgängig leicht und bewegt sich in einer Bandbreite von 5 bis 9 km/h, was es zu einer perfekten Zeit für Segler und Wassersportbegeisterte macht. Die Luftfeuchtigkeit variiert geringfügig zwischen 17% und 28%, was insgesamt für ein ausgesprochen angenehmes Klima sorgt. Der Luftdruck zeigt sich fernerhalb ds stabil, mit marginalen Schwankungen, die ein Zeichen für stabiles Wetter sind.

Ein leichter Abkühlungstrend zum Monatswechsel

Zum Ende der Woche und mit dem Beginn des neuen Monats Juli zeigt das Thermometer eine leichte Tendenz nach unten. Von 28°C auf 26°C abkühlend, ermöglichen die Temperaturen weiterhin jede Art sommerlicher Unternehmungen, allerdings bei möglicherweise erfrischenderen Bedingungen. Besonders am 2. und 3. Juli lohnt sich für Einheimische und Urlauber gleichermaßen, jeden Moment der Urlaubsidylle unter der mallorquinischen Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Erstklassige Aussichten für Petra

Zusammenfassend verspricht das Wetter in Petra eine perfekte Woche für all jene, die das mediterrane Klima lieben. Mit kaum einer Wolke in Sicht und einem konstanten, wärmenden Sonnenschein, steht einer ausgeglichenen Mischung aus Entspannung und Aktionspielen entlang der malerischen Küstenlinie nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:05:54. +++