Sonnenschein und milde Brisen: Felanitx genießt sommerliche Temperaturen (26.6.2024)

Wetteraussichten für Felanitx: Sonne satt und angenehme Winde

Die kommenden Tage versprechen den Einwohnern und Besuchern von Felanitx echtes Sommerwetter. Mit einem strahlend blauen Himmel und angenehmen Temperaturen steht uns eine Woche bevor, die zu Aktivitäten im Freien einlädt.

Mittwoch, 26.06.2024: Ein perfekter Tag unter der Sonne

Der Mittwoch begrüßt Felanitx mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 26 Grad Celsius. Mit einem sanften Wind von gerade einmal 7 km/h wird es ein idealer Tag, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Region zu nutzen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 50%, was zusammen mit dem Luftdruck von 1013 hPa für ein hervorragendes Wettergefühl sorgt. Der Sonnenaufgang beginnt um 4:21 Uhr, und der Abend endet mit einem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

Die Prognose für die Wochenmitte und das sonnige Wochenende

In den darauffolgenden Tagen bleibt das Wetter in Felanitx bei Temperaturen um die 28 Grad stabil und sorgt weiterhin für perfekte Bedingungen für Ausflüge und Entspannung am Strand. Der Donnerstag (27.06.) und der Freitag (28.06.) zeigen sich mit einer Mischung aus vereinzelten Wolken und klarem Himmel, was den Himmel interessant gestaltet, ohne die Sonnenfreuden zu trüben.

Der Samstag (29.06.) gibt uns bei leicht bedecktem Himmel und einer Spitze von 28 Grad die Möglichkeit, auch ohne die Gefahr eines Sonnenbrandes die warmen Sommertage zu genießen. Leichte Brisen begleiten uns stetig und sorgen für eine frische Note.

Der Juli beginnt mit leicht bewölktem Himmel, aber behält die sommerlichen Temperaturen bei und lädt zum Verweilen an Felanitx' schönen Küsten ein. Der Montag (01.07.) und Dienstag (02.08.) versprechen dabei etwas kühlere 26 Grad, bevor es am Mittwoch (03.07.) wieder auf 30 Grad hinaufgeht und uns einen wundervollen Wochenstart beschert.

Wettervorschau: Sonne pur für Felanitx

Für alle Wetter- und Sonnenanbeter bietet Felanitx in der kommenden Woche weitgehend ideale Bedingungen. Für Freunde der langen Abende ein absoluter Pluspunkt: Die Sonne verabschiedet sich durchgehend erst gegen 19:19 Uhr, sodass lange Tagesauskünfte gesichert sind. Die geringe Windgeschwindigkeit und eine angenehme Luftfeuchtigkeit machen das Wetter perfekt für diverse Sommeraktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:57:15. +++