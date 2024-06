Sonniger Ausblick: Das Inca-Wetter der Woche vom 26. Juni bis 3. Juli 2024 (26.6.2024)

Der strahlende Hochsommer auf Mallorca – 7-Tage-Wettertrend für Inca

Die kommende Woche auf Mallorca verspricht in Inca überwiegend sonniges und heißes Sommerwetter. Freuen Sie sich auf ein Bad in der Sonne oder entspannte Stunden im Schatten bei einer Rekordverdächtigen Hitzeperiode. Mit Höchstwerten, die die 30-Grad-Marke überschreiten, wird jeder Tag zum perfekten Strandtag.

Die Wetteraussichten für Inca im genauen Überblick

Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, begrüßt uns Inca mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit liegt bei leichtem Wind von 5 km/h, die Luftfeuchtigkeit bei 26% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Ein perfekter Tag, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt in strahlendem Sonnenschein zu genießen.

Donnerstag, der 27. Juni 2024, zeigt sich zwar mit aufgelockerten Wolken am Himmel, doch mit 33 Grad Celsius bleibt es weiterhin heiß. Die Windverhältnisse ändern sich kaum, und auch die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 22% auf einem angenehmen Niveau.

Der Freitag, 28. Juni 2024, verheißt erneut strahlendes Wetter mit klarem Himmel und einer Spitze von 34 Grad Celsius. Eine leichte Brise weht durch Inca, was gerade auf den Terrassen der Cafés für eine angenehme Abkühlung sorgen könnte.

Selbst der Samstag, 29. Juni 2024, überzeugt weiterhin mit einem strahlenden Charme, wenngleich der Himmel sich leichter Bewölkung beugt und es bei 33 Grad Celsius etwas feuchter mit einer Luftfeuchtigkeit von 33% wird.

Sonnenanbeter wird es freuen zu hören, dass auch der Sonntag, 30. Juni 2024, einen klaren Himmel und 33 Grad Celsius verspricht. Etwas Wärmerückgang dürfte für eine erholsame Nacht sorgen.

Eine kleine Abwechslung bringt der Montag, 1. Juli 2024, mit leichtem Regen und kühleren 27 Grad Celsius. Eine ideale Gelegenheit für eine Verschnaufpause von der Hitze.

Abschließend wartet der Dienstag, 2. Juli 2024, und Mittwoch, 3. Juli 2024, wieder mit reinstem Sommerwetter auf. Bei 31 beziehungsweise 32 Grad Celsius und milder Windbewegung wird das Urlaubsfeeling in Inca perfekt.

Unser Fazit: Sommer, Sonne, Inca!

Diese Woche in Inca steht ganz im Zeichen sommerlicher Hochgefühle. Ob am Strand, beim Erkunden der Stadt oder beim Genießen der lokalen Küche unter freiem Himmel – das Wetter gestaltet sich als perfekter Begleiter für jegliche Aktivitäten. Die Sonne dominiert, und das Risiko für Regenschauer ist bis auf den erfrischenden Montag herabgesetzt. Die Freude am mallorquinischen Sommer könnte kaum größer sein!

