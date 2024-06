Sonniges Wetter in Santa Margalida: Eine sommerliche Woche erwartet die Besucher Mallorcas (26.6.2024)

Die Wetteraussichten für Santa Margalida vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2024

Sommerliche Verhältnisse in Santa MargalidaSanta Margalida: Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und idealen Temperaturen zum Genießen der malerischen Strände und der pulsierenden Kultur Mallorcas.

Beginnend mit einem klareren Himmel am 26. Juni, bei einer angenehmen Temperatur von 29 °C, zeigt sich Santa Margalida von seiner besten Seite. Mit einem leichten Wind von 7 km/h, einer geringen Luftfeuchtigkeit von 41 % und einem Luftdruck von 1013 hPa, verspricht dieser Tag perfektes Wetter für alle Outdoor-Aktivitäten.

Am 27. Juni erwartet uns leicht veränderliches Wetter mit teilweise bewölktem Himmel und identischen Temperaturen um 29 °C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 45 % und die Windgeschwindigkeiten bleiben gleich, sorgen sicherlich für eine angenehme Brise am Abend.

Eine Fortsetzung des strahlenden Sommers erleben wir am 28. Juni, wieder mit klarem Himmel und stabilen 29 °C. Das ideale Klima für einen Ausflug ins Hinterland oder einen entspannten Nachmittag am Strand.

Sonnschein und leichter Temperaturanstieg zum Wochenende

Der 29. Juni kündigt sich mit überzogenen Wolken an, doch die Temperaturen klettern auf 30 °C, was den Tag zum wärmsten der Woche macht. Der Wind bleibt mit 6 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 46 %.

Zum Monatsende, am 30. Juni, präsentiert sich der Himmel wieder in voller Klarheit mit einer leichten Abkühlung auf 28 °C. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu auf 56 %, was vermutlich eine willkommene Erfrischung nach einem heißen Tag darstellt.

Die leichten Regenschauer am 1. Juli bieten eine kurze Abkühlung um die 25 °C und gestalten den Beginn des neuen Monats interessant. Mit einer Windstärke von 5 km/h bleibt das Wetter dennoch angenehm.

Die Woche schließt schließlich ab mit bezauberndem, klaren Himmel am 2. und 3. Juli. Temperaturen um 28 °C und 30 °C sowie sanften Winden lassen keine Wünsche offen. Ein perfekter Zeitpunkt, um die natürliche Schönheit Santa Margalidas voll und ganz zu genießen.

Die Sonne grüßt früh: Sonnenauf- und untergangszeiten

Genießen Sie lange Sommertage auf Mallorca, mit dem Sonnenaufgang, der durchgehend gegen 4:21-4:24 Uhr beginnt, und Sonnenuntergangszeiten, die Ihnen bis 19:18-19:19 Uhr wertvolles Tageslicht schenken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:11:20. +++