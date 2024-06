Sonniges Wetter und milde Brisen: 7-Tage-Prognose für Palma de Mallorca (26.6.2024)

Sonnige Aussichten auf Mallorca: Palmas Wettertrend vom 26. Juni bis 03. Juli 2024

Die Sommerhitze auf Mallorca steht vor der Tür, und Palma de Mallorca genießt bereits warme Tage unter klarem Himmel. Mit Temperaturen, die in den nächsten sieben Tagen bis zu 32 Grad Celsius erreichen, können Einwohner und Besucher sich auf viel Sonnenschein und optimale Bedingungen für jegliche Urlaubsaktivitäten freuen. In unserem Artikel erhalten Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die bevorstehende Woche.

Wetterhighlights und Prognose für Palma de Mallorca

Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, herrscht bei 29°C ein klarer Himmel über Palma. Ein leichter Wind mit gerade einmal 6 km/h macht die Sommertemperaturen besonders angenehm.

Die folgenden Tage, 27. und 28. Juni, setzen den Trend von sonnigem und heißem Wetter fort, mit Höchsttemperaturen von 32°C und 31°C sowie einem Wechsel zwischen gebrochener Bewölkung und wenigen Wolken. Die Luftfeuchtigkeit bleibt dabei mit 30% am Donnerstag eher niedrig und steigt zum Freitag auf 50% an.

Gegen Ende des Monats, am Samstag, den 29. Juni, kühlt das Wetter in Palma etwas ab, und die Temperaturen erreichen angenehme 27°C, begleitet von gebrochener Bewölkung. Hierbei steigt die Luftfeuchtigkeit auf 65%, was für eine erhöhte Schwüle sorgen kann.

Zum Einläuten des Julis füllt sich der Himmel dann wieder mit Sonnenlicht. Damit startet der 30. Juni mit einem klaren, blauen Himmel und maximal 30°C, letztere begleitet von einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Ungeachtet dessen, können wir am 01. Juli einen kurzen, aber erfrischenden leichten Regen in der Prognose erblicken, während das Quecksilber bei 26°C bleibt.

Die Woche schließt dann mit zwei naheliegenden Sonnentagen ab - sowohl der 02. als auch der 03. Juli versprechen Temperaturen bis zu 27°C bei einem strahlend klaren Himmel.

Optimaler Zeitpunkt für Freizeitaktivitäten in Palma de Mallorca

Mit durchgängigem Sonnenschein und geringem Niederschlag ist die bevorstehende Woche hervorragend geeignet für diverse Aktivitäten im Freien. Ob Strandbesuche, eine Erkundungstour durch die Altstadt oder ein entspanntes Picknick im Park - das Wetter spielt mit.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den Sonnenaufgang um 4:23 Uhr zu bewundern, oder genießen Sie die langen Abende mit Sonnenuntergängen, die erst um 19:20 Uhr in Szene setzen.

Abschließend lässt sich sagen, dass Mallorcas Hauptstadt Palma nicht nur kulturell und historisch, sondern auch meteorologisch ein Juwel ist, das es zu erleben gilt. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und bereiten Sie sich auf eine herrliche Woche unter dem azurblauen Himmel von Palma de Mallorca vor.

