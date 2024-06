Sonniges Wetter und steigende Temperaturen in Llubí: Ihre 7-Tage-Wetterprognose (26.6.2024)

Das Wetter in Llubí: Eine sonnige Woche steht uns bevor

Die bevorstehende Woche in Llubí verspricht sonnenverwöhnte Tage und angenehme Nachmittage unter klarem Himmel. Unsere Wettervorhersage für Llubí bringt gute Nachrichten für alle, die die Sommerhitze genießen möchten. Mit Temperaturen, die konstant über die 30°C-Marke steigen, gibt es kaum einen Grund, drinnen zu bleiben.

Wettertrend für Llubí: Sonne dominierend

Zu Beginn der Prognoseperiode, am Mittwoch, den 26.06.2024, begrüßt uns ein klarer Himmel, bei Tagestemperaturen von bis zu 31°C, während der Wind sanft mit nur 5 km/h weht. Ein perfekter Tag, um Llubí und seine natürliche Schönheit zu erkunden.

Am Donnerstag, den 27.06.2024, zeigen sich zwar ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, doch das sollte unsere Laune keineswegs dämpfen, denn das Quecksilber steigt noch weiter auf angenehme 32°C.

Die Tage Freitag und Samstag setzen den sonnigen Trendholm, fort, mit klarer Sicht und Höchsttemperaturen von 33°C – ideales Wetter, um an Mallorcas traumhaften Stränden Zeit zu verbringen oder das ländliche Inselinnere zu erkunden.

Erfrischende Abkühlung und milde Winde

Ein leichter Regenschauer kündigt sich für den Montag, den 1.07.2024, an, was eine sanfte Abkühlung auf 28°C mit sich bringt. Doch dies ist nur von kurzer Dauer, denn schon ab Dienstag, den 02.07.2024, kehrt der Sonnenschein zurück und die Quecksilber steigen auf auf 31°C.

Wetteraussichten für Llubí im Überblick