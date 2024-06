Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetteraussichten für Andratx vom 26.06. bis 03.07.2024

Das perfekte Urlaubswetter kündigt sich in Andratx an!

Die kommenden Tage in Andratx versprechen mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen idealste Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivisten. Die Tagestemperaturen bewegen sich stabil um die 24°C, was die gebräunte Haut sanft erwärmt, ohne die Gefahr eines Sonnenbrandes unnötig zu erhöhen. Dabei umschmeichelt eine leichte, jedoch konstante Meeresbrise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 5 km/h die von der sommerlichen Hitze erwärmten Körper.

Eine Detailbetrachtung des Wetters in Andratx

Am 26. Juni 2024 startet die Woche mit einem makellosen klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 24°C. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64% und bei einem Luftdruck von 1013 hPa verspricht die Atmosphäre Entspannung und Wohlgefühl. Der Sonnenanbruch erfolgt um 4:24 Uhr und wird von einem langen Tag begleitet, der erst um 19:21 Uhr mit dem Sonnenuntergang seinen Abschluss findet. Übergang zu zurückhaltender Bedeckung Die Leichtigkeit des wolkenlosen Himmels wird sich am 27. Juni allmählich in ein leicht überdecktes Firmament wandeln. Die Temperaturen erfreuen mit sommerlichen 27°C, unterbrochen von einer zarten Brise und einer relativen Feuchtigkeit von tolerablen 55%.

Die Tage vor dem Monatswechsel

Die milden Tagestemperaturen von weiterhin ungefähr 24°C gestalten die letzten Juni-Tage in Andratx äußerst angenehm. Der 28. und 29. Juni zeigen sich mit einigen Wolken am Himmel, was jedoch nichts an der Grundstimmung eines perfekten Sommers ändert. Der Wind bleibt mäßig, und die Luftfeuchtigkeit hält sich ebenso in angenehmen Bereichen.

Vorbildliche Bedingungen zum Monatsende und Start in den Juli

Der 30. Juni und der Start in den Juli versprechen die Fortsetzung dieser stabilen Wetterlage in Andratx. Wieder wird der Himmel fast wolkenlos sein und mit einer konstanten Temperatur von etwa 24°C können Aktivitäten im Freien uneingeschränkt genossen werden. Der Luftdruck zeigt sich mit 1014 hPa am letzten Junitag und einem leichten Anstieg auf 1019 hPa am ersten Julitag als stabil.

Ausblick: Kontinuierliche Sonnentage bis zum 03. Juli

Bis zum 03. Juli hält dieser Trend des herrlichen Wetters an. Die Urlauber und Bewohner von Andratx können sich auf kontinuierlich schöne Tage freuen. Mit einer sanften Brise und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit wird jeder Tag zu einem kleinen Highlight des Sommers 2024.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:46:17. +++