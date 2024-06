Wetter Capdepera: 7-Tage-Vorhersage und Detailbetrachtung (26.6.2024)

Sonne, Wolken, leichte Schauer: Das Capdepera-Wetter bis Anfang Juli 2024

Die malerische Landschaft Capdeperas kann sich in den nächsten sieben Tagen auf überwiegend angenehmes Wetter mit vereinzelten Wolkenspielen und leichten Regengüssen einstellen. Besucher und Einheimische können sich auf eine sommerliche Woche freuen, die Raum bietet für diverse Outdoor-Aktivitäten und Entspannung unter der mediterranen Sonne.

Wetteraussichten für Capdepera heute

Heute, den 26. Juni 2024, zeigt sich der Himmel über Capdepera von seiner klaren Seite. Eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 8 km/h sorgt für eine angenehme Frische. Das Thermometer klettert auf behagliche 24 Grad Celsius, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 65% liegt.

Leicht bewölkt und weiterhin freundlich

In den darauffolgenden Tagen 27. und 28. Juni ist mit einer leichten Bewölkung zu rechnen, die das strahlende Sommerwetter jedoch in keiner Weise trüben sollte. Mit gleichbleibend 24 Grad Celsius und moderaten Windgeschwindigkeiten bleibt das Klima angenehm.

Wochenmitte in Capdepera: Die Wolken verdichten sich

Am 29. Juni zeichnet sich ein leichter Wechsel ab: Die Temperaturen erhöhen sich auf 26 Grad Celsius, jedoch bringen die überwiegend dichten Wolken eine kleine Abwechslung in das sonst so klare Himmelsbild. Die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas ab.

Rückkehr der Klarheit zum Monatsende

Zum Ende des Monats klingen die Wolkentänze aus und der Himmel präsentiert sich wieder von seiner klaren Seite. Mit freundlichen 24 Grad lädt das Wetter dazu ein, die vielfältige Natur Capdeperas zu genießen.

Start in den Juli mit leichtem Regen

Der 1. Juli leitet eine kleine Veränderung mit leichtem Regen ein, welche jedoch die sommerlichen Temperaturen von 23 Grad Celsius nicht mindern. Der Regen könnte ein willkommener Erfrischer für die lokale Flora und Fauna sein.

Ausgezeichnete Bedingungen für die ersten Julitage

Die Tage des 2. und 3. Juli versprechen erneut klares Wetter und warme 24 bis 26°C, bei denen es sich lohnt, die Küstenorte zu besuchen oder in das glasklare Wasser einzutauchen.

Wettertechnisches Fazit und Ausblick auf Capdepera

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Capdepera als durchweg sommerlich und freundlich, mit einer kurzen regnerischen Unterbrechung zum Monatswechsel. Ein idealer Zeitpunkt, um das reiche Kulturangebot zu erkunden oder einfach nur die malerischen Strände zu genießen. Mit Sonnenaufgangszeiten um 4:20 Uhr und Sonnenuntergängen um 19:18 Uhr bietet jeder Tag maximale Tageslichtnutzung für jegliche Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:52:36. +++