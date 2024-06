Wetter in Escorca, Mallorca: Sonnenschein und milde Brisen vom 26. Juni bis 3. Juli 2024 (26.6.2024)

Strahlender Sommer in Escorca: Aktuelle Wettervorhersage

Der Sommer in Escorca zeigt sich von seiner schönsten Seite. Erfahren Sie hier, was Sie wettertechnisch in der letzten Juniwoche sowie zu Beginn des Julis 2024 in dieser idyllischen Region Mallorcas erwartet.

Sonne pur und leichter Wind zum Wochenstart

Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, können sich Einheimische und Urlauber auf einen Tag mit klarem Himmel und angenehmen 27 °C freuen. Eine leichte Brise mit 5 km/h sorgt für erfrischende Momente bei einer Luftfeuchtigkeit von 36 %.

Temperaturen klettern weiter - Sommer in voller Pracht

Im Laufe der Woche geht es mit den Temperaturen sogar noch ein Stück nach oben. Der 27. und 28. Juni präsentieren sich warm und einladend, mit Hochs von 29 °C und einer leichten Böe. Es gibt zwar vereinzelt zerbrochene Wolken, doch dies sollte die Freude an sommerlichen Aktivitäten nicht trüben.

Leichte Abwechslung am 29. Juni: Wolkigere Aussichten

Ein etwas dichteres Wolkendach zieht am Freitag, den 29. Juni, auf. Auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung zu erwarten ist, bleiben die Temperaturen dennoch mit 28 °C im angenehmen Bereich. Der Wind hält sich weiterhin zurück, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 44 %.

Perfekter Sommerabschluss mit klarem Himmel

Den Monat Juni verabschiedet EscorcaEscorca standesgemäß mit einem klaren Himmel am 30. Juni und sommerlichen 29 °C. Dies verspricht ausgezeichnete Bedingungen für jegliche Freiluftaktivitäten oder einfach zum Genießen der mallorquinischen Sonne.

Wetterwechsel im Juli: Von Sonnenschein zu leichtem Regen

Zum Start in den Juli gibt es eine kleine Wetteränderung. Der 1. Juli begrüßt uns mit leichtem Regen und kühleren 22 °C. Doch keine Sorge, der Sommer hält Einzug und die Sonne gewinnt schnell wieder Oberhand mit klarem Himmel und 27 °C am 2. Juli sowie 28 °C am 3. Juli.

Fazit der Wetterwoche in Escorca

Alles in allem verspricht die Woche vom 26. Juni bis 3. Juli überwiegend sonniges und trockenes Wetter, ideal für Urlaubsaktivitäten oder ein entspanntes Sonnenbad in der atemberaubenden Natur rund um Escorca. Freuen Sie sich auf einen glanzvollen Sommer!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:55:18. +++