Wetter Manacor (26.06.24 bis 03.07.24): Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen

Das aktuelle Wetter in Manacor: Eine Woche voller Sonnenschein

In den kommenden Tagen erwartet die Einwohner und Besucher von Manacor eine sonnige Periode mit angenehmen Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen. Unsere detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 26. Juni bis zum 3. Juli gibt Ihnen einen genauen Überblick über die bevorstehenden Wetterbedingungen in dieser beliebten Region Mallorcas.

Sonnenschein pur und mäßige Winde

Der Wettertrend für Manacor verspricht insgesamt sehr angenehme Tage. Den Start macht der 26. Juni 2024 mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C. Die Windgeschwindigkeit beträgt dabei leichte 7 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 52% und einem Luftdruck von 1013 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind jeweils um 4:21 Uhr und 19:18 Uhr zu erwarten.

Die folgenden Tage halten das angenehme Wetter bei, mit Temperaturen, die bis zum 29. Juni auf bis zu 29°C steigen. Vereinzelte Wolken werden am 27. Juni den Himmel durchziehen, was der allgemeinen Wetterlage jedoch keinen Abbruch tut. Niederschlag ist keiner in Sicht, bis auf den 1. Juli, an dem leichter Regen für eine willkommene Abkühlung sorgen könnte.

Der Hochsommer in Manacor

Gegen Ende der Woche steuert Manacor auf den Hochsommer zu, mit einem Maximum von 30°C am 3. Juli. Der Himmel bleibt weiterhin ungetrübt, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 43% abfällt. Dieses sommerliche Wetter lädt dazu ein, die Strände und Sehenswürdigkeiten von Manacor in aller Ruhe zu genießen.

Die bildschöne Kulisse und warmen Abende bieten die perfekte Gelegenheit, das mallorquinische Nachtleben zu erkunden oder an einer der zahlreichen Fiestas im Freien teilzunehmen. Nutzen Sie die günstigen Wetterbedingungen für Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Golf.

Fazit: Eine ideale Woche für Outdoor-Aktivitäten

Zusammenfassend ist das Wetter in Manacor für die kommende Woche fast durchgehend sonnig mit sehr angenehmen Temperaturen. Das eröffnet Möglichkeiten für verschiedene Freiluftaktivitäten und entspannte Tage am Strand. Die leicht kühlen Abendtemperaturen runden das Wetterprofil ab und verleihen den Nächten auf Mallorca ihre typische sommerliche Frische. Planen Sie also Ihre Aktivitäten mit Vertrauen in die beständig gute Wetterlage von Manacor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:01:20. +++