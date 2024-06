Wetteraussichten Son Servera: Sonnige Tage mit leichtem Regen im Trend (26.6.2024)

Wetterprognose für Son Servera: Eine Woche voller Sonnenschein und milden Winden

Die Sonne strahlt über die malerische Küstenstadt Son Servera und verspricht eine Woche voller klarer Himmel und angenehmer Temperaturen. Lassen Sie uns einen Blick auf die kommende Wetterlage in Son Servera werfen, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher der Insel von Bedeutung sein wird.

Sonne und milde Brisen vom 26. Juni bis 3. Juli 2024

Sonne und milde Brisen vom 26. Juni bis 3. Juli 2024 Beginnend mit dem 26. Juni 2024, erwarten uns in Son Servera angenehme 24 Grad Celsius unter einem herrlich klaren Himmel. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 7 km/h wird für eine frische Meeresbrise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt und der Luftdruck stabil bei 1013 hPa bleibt. Der Tag, der mit dem Sonnenaufgang um 4:20 Uhr erwacht, klingt mit dem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr aus und beschert uns ungefähr 15 Stunden reines Tageslicht.

Die darauffolgenden Tage, der 27. und 28. Juni, halten die milden Temperaturen von 25 Grad Celsius und die Windgeschwindigkeiten konstant. Mit einigen verstreuten bzw. wenigen Wolken bleibt das Wetter freundlich und einladend. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, bleibt aber mit Werten um 68-70% dennoch in einem angenehmen Bereich.

Die Höhepunkte der Woche: Warmer 29. Juni gefolgt von leichtem Regenfall

Die Höhepunkte der Woche: Warmer 29. Juni gefolgt von leichtem Regenfall Ein besonderes Highlight erwartet die Bewohner und Gäste von Son Servera am 29. Juni, denn die Quecksilbersäule erklimmt einen Höchststand von 27 Grad Celsius, trotz überwiegend bedecktem Himmel. Die ideale Gelegenheit, um in einem der zahlreichen Straßencafés zu verweilen oder eine entspannte Wanderung entlang der traumhaften Küstenpfade zu genießen.

Doch auch die Natur benötigt ihre Erfrischung, welche sie in Form von leichtem Regen am 1. Juli erhält. Die sanften Regentropfen sorgen für eine Abkühlung auf 23 Grad Celsius und eine frische Brise begleitet den Tag. Dies kann eine willkommene Pause von der sommerlichen Hitze bedeuten und bietet die Möglichkeit romantische Spaziergänge unter dem Regenschirm zu unternehmen.

Freuen Sie sich auf einen sonnigen Start in den Juli

Freuen Sie sich auf einen sonnigen Start in den Juli Zum Ausklang der Wetterwoche in Son Servera kehrt der klare Himmel zurück. Der 2. und 3. Juli beschenken uns mit ungetrübtem Sonnenschein, Temperaturen von 25 bis 27 Grad Celsius und einer leichten Brise, die das Haar sanft umspielt. Ideal, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten in und um Son Servera zu planen und das wundervolle Wetter in vollen Zügen zu genießen.

Wir hoffen, dass diese detaillierte Wetteraussicht Ihnen bei der Planung Ihrer kommenden Woche behilflich ist und laden Sie ein, Son Servera und seine zauberhafte Umgebung selbst zu erleben – bei Sonnenschein oder leichtem Sommerregen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:16:19. +++