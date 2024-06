Wettervorhersage Campos: Sonne, Wolken und Sommerregen vom 25.06. bis 02.07.2024

Das Campos-Wetter in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Juli

Wenn Sie in Campos auf Mallorca die letzte Juniwoche und den Start in den Sommermonat Juli planen, dürfen Sie sich auf gemischte Wetterbedingungen einstellen. Die Wettervorhersage für Campos verspricht wechselhaftes Wetter mit Sonnenschein, vereinzelter wolkiger Abwechslung und sommerlichen Regenfällen.

Sonniger Auftakt in Campos mit steigenden Temperaturen

Die Woche beginnt in Campos mit einem klaren Himmel, wie gemacht für Ausflüge und Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne. Am Dienstag, den 25.06.2024, strahlt die Sonne bei angenehmen 29 Grad Celsius, begleitet von einem sanften Wind mit 5 km/h. Ein idealer Tag, um die Natur in der Umgebung zu erkunden oder an den nahegelegenen Stränden zu entspannen.

Milde Abende und klare Nächte in der malerischen Gemeinde

Die Nacht zum Mittwoch bleibt klar und mild, perfekt für einen Bummel entlang der Plaza Major oder ein Abendessen im Freien. Am Mittwoch selbst (26.06.) hält das stabile Wetter an, die Temperaturen sinken leicht auf 28 Grad, bei einer leichten Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 59%.

Leichte Brise und Sonnenschein bis zum Wochenmitte

Der Donnerstag (27.06.) gestaltet sich ähnlich sonnig mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad und einer angenehmen Brise. Ein perfekter Tag, um die zahlreichen Märkte Camposs zu besuchen oder eine Radtour entlang der Salzfelder Ses Salines zu unternehmen.

Kleine Abkühlung und erste Regenschauer

Am Freitag (28.06.) trübt sich das Bild ein wenig, wenn leichte Regenschauer für Abkühlung sorgen. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 28 Grad im angenehmen Bereich, während der leichte Regen die staubigen Wege der vergangenen Tage abwäscht.

Heiße Überraschung kurz vor Monatsende

Das Wetter in Campos überrascht kurz vor Monatsende mit einem Temperatursprung auf heiße 34 Grad am Samstag (29.06.), obwohl der Himmel von zerbrochenen Wolken bedeckt ist. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 29% lässt diese Temperaturen erträglicher erscheinen, doch sollten Sie auf ausreichenden Sonnenschutz achten, um die Sommerhitze zu genießen.

Ausklang des Monats Juni und Start in den Juli mit Regen

Die letzte Junittag bringt uns in Campos erfrischenden leichten Regen bei 20 Grad am Sonntag (30.06.), gefolgt von überwiegend bewölkten Tagen mit maximal 22 Grad zu Beginn des Juli. Perfekte Bedingungen für einen Besuch der historischen Gebäude und Museen Camposs oder für eine Weinprobe in den örtlichen Bodegas.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der aktuellen Wettervorhersage für Campos und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca, egal ob unter strahlendem Sonnenschein oder mit der erfrischenden Abkühlung eines Sommerregens.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 00:51:59. +++