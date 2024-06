Wettervorhersage in Selva, Mallorca: Sonnige Aussichten und ein leichter Temperatursturz (26.6.2024)

Heiße Sommerwoche mit Gelegenheit zur Abkühlung in Selva

Die kommenden Tage in Selva auf Mallorca halten für ihre Bewohner und Besucher sowohl ein strahlendes Sonnenbad als auch eine erfrischende Umschwungsbereitschaft des Wetters bereit. Mit vielen Stunden klarem Himmel und einer vorübergehenden, für Erleichterung sorgenden, leichten Niederschlagsphase spielt das Wetter auf der Insel seine Vielseitigkeit aus.

Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Am heutigen Mittwoch, den 26. Juni 2024, strahlt in Selva die Sonne bei einer Höchsttemperatur von 31 Grad Celsius. Der Wind zeigt sich von einer sehr sanften Seite mit nur 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 29% und einem Luftdruck von 1013 hPa wird dieser Tag als angenehm empfunden. Sonnenaufgang und -untergang kündigen lange, lichterfüllte Tage an, jeweils um 4:22 Uhr und 19:20 Uhr.

Wettertrend für die kommenden Tage

Die folgenden Tage führen den Sommer auf Mallorca in klassischer Manier fort. Donnerstag und Freitag locken jeweils mit 32 und 33 Grad unter leicht bewölktem bzw. gänzlich klarem Himmel und laden zu jeglicher Form von Außenaktivitäten ein. Auffällig bleiben die stabil geringen Windgeschwindigkeiten und die für die Jahreszeit typischen niedrigen Luftfeuchtigkeitswerte.

Ausnahmeerscheinung: Regnerischer Start in den Juli

Der Samstag stellt eine kurzfristige Abwechslung dar, wenn leichter Regen über Selva zieht. Die Temperaturen fallen auf eine angenehme 26 Grad und sorgen für eine wohlverdiente Abkühlung, mit einer Luftfeuchtigkeit, die auf 63% steigt. Der Sonntag führt uns mit strahlendem Sonnenschein und 31 Grad zurück in die sommerlichen Hochgefühle. Während die ersten Tage der Folgewoche die Hitze wieder aufnehmen, dürfte der leichte Temperaturrückgang als angenehme Unterbrechung empfunden werden.

Ausblick auf die neue Woche

Das weitere Wetterbild bleibt heiter. Anfang Juli präsentiert sich Selva von seiner besten Seite mit seeehr viel Sonnenschein und fortgesetzten Höchsttemperaturen um die 32 Grad Marke.

Fazbox:Herrliches Wetter, sehenswertes Selva – eine perfekte Zeit, um die natürliche Schönheit Mallorcas zu erkunden und eine ideale Gelegenheit, das sommerliche Flair der Insel zu genießen. Also, Sonnenschutz nicht vergessen und die Tage im Freien voll auskosten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:13:17. +++