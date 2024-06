Wettervorhersage Marratxí: Sonnenschein und milde Brisen im 7-Tage-Ausblick (26.6.2024)

Die aktuelle Woche bringt Sonnenschein und heitere Tage nach Marratxí

Mit dem Sommer in voller Pracht genießen Einwohner und Besucher von Marratxí eine wunderbare Woche, die vom klaren Himmel bis zu milden Sommerregen alles zu bieten hat. Die Wettervorhersage für Marratxí verspricht angenehme Bedingungen, die optimal sind, um die Natur der Insel Mallorca zu erkunden oder einfach im Freien zu entspannen.

Ein strahlender Mittwoch deutet auf eine hitzige Woche hin

Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, starten wir mit hohen Temperaturen von 31°C in die Woche. Der Himmel über Marratxí bleibt klar, und eine sanfte Brise von 5 km/h lässt die Hitze erträglich erscheinen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 34% verspricht einen nicht allzu schwülen Tag. Sonnenaufgang und -untergang malen den Himmel schon um 4:23 Uhr morgens und dann wieder atemberaubend schön gegen 19:20 Uhr abends.

Die Temperaturen bleiben weiterhin hoch

Die sommerliche Hitze lässt nicht nach, und so zeigt das Thermometer am Donnerstag und Freitag Höchstwerte von 33°C und etwas niedrigere 29°C, wobei ein leichtes Wolkenspiel für etwas Abwechslung am Himmel sorgt. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 25% und 56%, was für angenehme Nächte und erfrischenden Schlaf fördert.

Das Wochenende hält eine kleine Überraschung bereit

Stetige Wärme charakterisiert den Samstag, an dem die Sonne mit 33°C und einem heiteren Firmament triumphiert, bevor am Sonntag ein leichter Regen eintritt. Mit gemäßigten 26°C bietet dieser Tag eine angenehme Abkühlung, perfekt für all jene, die sich nach einer Atempausse von den hohen Temperaturen sehnen.

Die neue Woche in Marratxí begrüßt uns mit gelassenem Sommerwetter

Der Montag und Dienstag bestätigen das freundliche Muster mit klarem Himmel und Temperaturen um die 29°C. Die Luftfeuchtigkeit zeigt sich dabei etwas genügsamer, sodass auch die Abende ideal sind, um die Inselkultur bei angenehmen Bedingungen zu genießen.

Fazit: Marratxí erwartet Sie in den nächsten sieben Tagen mit strahlendem Sonnenschein, abwechslungsreichen Wolkenbildern und einer kleinen Erfrischung zum Wochenende. Perfekte Bedingungen, um die sommerliche Freude auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.6.2024, 01:03:16. +++