7-Tage-Wetterausblick für Búger: Sonnige Aussichten und leichte Brisen auf Mallorca (27.6.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Búger – Mallorca empfängt Sie mit angenehmen Temperaturen und viel Sonne

Die malerische Gemeinde Búger auf Mallorca begrüßt Einheimische und Besucher gleichermaßen mit einer Reihe von wohligen Sommertagen. Der Wetterbericht für die nächste Woche verspricht überwiegend sonniges Wetter und leicht bewölkten Himmel, ideal für Ausflüge und Genuss der mediterranen Lebensart.

Wetter-Update für Búger – Höhepunkte der kommenden Tage

Am Donnerstag, den 27. Juni 2024, beginnt der Tag mit leichter Bewölkung bei angenehmen 30°C. Der Wind weht sanft aus unterschiedlichen Richtungen und man kann eine leichte Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 35% genießen. Die atmosphärischen Bedingungen sind durch einen Druck von 1013 hPa charakterisiert und die Sonne geht harmonisch um 4:22 Uhr auf und um 19:20 Uhr unter.

Der Freitag (28. Juni 2024) begrüßt uns mit einigen wenigen Wolken am Himmel von Búger und verspricht höhere Temperaturen von bis zu 32°C. Ähnlich den Vortagen, bleiben die Windbedingungen mit 6 km/h Bescheiden und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 36% an, was für ein ideal-balanciertes Klima spricht.

Das Wochenende wird durch gemischtes Himmelsspiel gekrönt. Am Samstag (29. Juni 2024) und Sonntag (30. Juni 2024) liegen die Temperaturen zwischen 31°C und 32°C. Während der Samstag leicht bewölkt sein wird, dürfen wir am Sonntag wieder wenige Wolken bewundern. Die Luftfeuchtigkeit sinkt angenehm auf 33% am Sonntag.

Der Start in die neue Woche zeigt sich ein wenig zurückhaltender. Am Montag, den 1. Juli 2024, erwarten uns 27°C und eine höhere Luftfeuchtigkeit von 49%, was das Wetter insgesamt etwas schwüler wirken lässt. Der Wolkenschleier bleibt auch weiterhin mit gebrochener Bewölkung antreffend.

Dienstag (2. Juli 2024) und Mittwoch (3. Juli 2024) erstrahlen erneut unter einem klarblauen Himmel. Mit tiefen Atmungszügen kann man die erfrischende Luft bei 30°C und Steigerung auf 33°C genießen. Ein kaum spürbarer Wind rundet die angenehm trockenen Tage ab.

Am Donnerstag (4. Juli 2024) hält sich das klare Wetter weiterhin, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 43% an.

Wetteraussichten und Aktivitäten in Búger

Die hervorragenden Wetterbedingungen laden zu vielfältigen Aktivitäten in Búger und Umgebung ein. Die angenehme Brise und die warmen Temperaturen sind perfekt für Wanderungen, Strandtage oder zum Erkunden der lokalen Küche in den freien Terrassen der Restaurants. Achten Sie jedoch darauf, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die sonnigen Zeiten geschützt mit Sonnencreme zu genießen.

Wetter in Búger: Eine Woche unter Mallorcas Sonne

Der Wettertrend für Búger zeigt klar: Das Wetter bleibt uns freundlich gesonnen. Vergessen Sie nicht, die Gelegenheit für Sommeraktivitäten zu nutzen, bevor die Große Hitze Mallorcas volle Intensität zeigt. Bereiten Sie sich auf wärmere Temperaturen vor und genießen Sie die malerischen Sonnenauf- und -untergänge, die Búger im Glanz des Sommerlichts erscheinen lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:12:28. +++