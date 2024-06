7-Tage Wettertrend für Lloret de Vistalegre: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen dominieren (27.6.2024)

Wetterprognose für Lloret de Vistalegre vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024

Die idyllische Gemeinde Lloret de Vistalegre auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Anwohner in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis mit einer Reihe von sonnigen Tagen und angenehm warmen Temperaturen. Finden Sie heraus, wie das Wetter in Lloret de Vistalegre für die kommenden 7 Tage aussehen wird.

Wetterlage in Lloret de Vistalegre - Heiter bis wolkig

Am Donnerstag, den 27. Juni 2024, bewegt sich das Quecksilber auf heißer werdende 31°C, wobei der Himmel größtenteils von aufgelockerten Wolken dominiert wird. Mit einer sanften Brise von 7 km/h können die warmen Tage in Lloret de Vistalegre unterbrochen durch milden Wind durchaus genossen werden.

Der darauffolgende Freitag, 28. Juni, zeigt sich ebenfalls mit vereinzelten Wolken, begleitet von gleichermaßen heißen 31 Grad Celsius und einer leicht reduzierten Windgeschwindigkeit von 6 km/h.

Zum Wochenende hin sanfte Abkühlung

Das nahende Wochenende, beginnend mit dem Samstag, 29. Juni, lässt das Thermometer leicht auf 30°C zurückschwingen, während Wolken die Sonne zeitweise verdunkeln. Böen erreichen Geschwindigkeiten von 7 km/h.

Am Sonntag, 30. Juni, dürfen sich Inselbewohner und Urlauber auf einen strahlend klaren Himmel freuen, was zusammen mit einer Maximumtemperatur von sehr warmen 34°C den Höhepunkt des wöchentlichen Sommerwetters darstellt.

Wettertrend für den Beginn des Juli

Der Monatswechsel bringt wieder etwas mehr Bewölkung, aber die Temperaturen beim Eintritt in den Juli bleiben sommerlich: Am Montag, den 1. Juli, pendelt das Thermometer um angenehme 29°C, was durch eine angemessene Brise von 6 km/h Luftbewegung ergänzt wird.

In den darauffolgenden Tagen, Dienstag und Mittwoch, empfängt Lloret de Vistalegre weiteres sonniges und klares Wetter, mit Höchstwerten von 30°C am 2. Juli und 33°C am 3. Juli.

Ausblick auf das Wetter Ende der Woche

Der 4. Juli 2024 hält ebenfalls beständig schönes Wetter bereit, bei einem Himmel frei von Wolken und Höchsttemperaturen von 32°C. Geringe Böen von 4 km/h und sinkende Luftfeuchtigkeit versprechen weiterhin angenehmes Sommerklima.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben über den betrachteten Zeitraum nahezu konstant, mit Licht des Tages, das sich von ca. 4:22 Uhr bis 19:19 Uhr erstreckt und die Insel in warme Farben taucht.

Die Prognose verspricht somit ideales Wetter für alle Outdoor-Aktivitäten und lässt das Flair von Lloret de Vistalegre in voller Pracht erleben. Genießen Sie die hohen Temperaturen und das überwiegend klare Himmelspanorama, das zu langen Spaziergängen und gemütlichen Abenden im Freien einlädt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:21:12. +++