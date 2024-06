7-Tage-Wettertrend für Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und Sommerhitze auf Mallorca (27.6.2024)

Wettervorhersage für Santa Eugènia: Die kommende Woche verspricht sonnige Tage und hohe Temperaturen

Da der Hochsommer auf der wunderschönen Insel Mallorca Einzug nimmt, können sich Einheimische und Besucher in Santa Eugènia auf eine Woche voller Sonne und warmer Temperaturen freuen. Hier finden Sie detaillierte Angaben zum Wettertrend für die nächsten sieben Tage in diesem malerischen Ort, der für seine charmante mallorquinische Idylle bekannt ist.

Das aktuelle Wetterbild: Heiße Tage unter wolkigem Himmel

Am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, zeigt sich Santa Eugènia mit einer überdachten Wolkendecke, die dennoch eine heiße Temperatur von 33°C zulässt. Mit einem sanften Wind von nur 6 km/h und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 21% lässt es sich unter freiem Himmel aushalten. Das Barometer misst 1012 hPa, und die Sonne grüßt um 4:23 Uhr und verabschiedet sich um 19:20 Uhr.

Vorüberziehende Wolken und weiterhin strahlende Hitze

Der Tag darauf, Freitag der 28., bringt wenige Wolken mit sich und verspricht mit unveränderten 33°C erneut einen heißen Tag. Eine leichte Brise von 5 km/h und eine geringfügig höhere Luftfeuchtigkeit von 31% könnten den Tag perfekt für eine Abkühlung in den kristallklaren Gewässern Mallorcas machen. Mit einem leichten Anstieg des Luftdrucks auf 1015 hPa, versprechen die Wetterbedingungen angenehme Stunden im Freien.

Ein Hauch von Abkühlung und die Schönheit des Sommerhimmels

Am Samstag, den 29. Juni, fällt das Thermometer geringfügig auf angenehme 30°C; dies dank vereinzelter Wolken am Himmel. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit merklich auf 45% steigt. Ein leicht instabiles Barometer zeigt 1013 hPa an.

Sommerliche Ausblicke für Ende Juni und frühen Juli

Zum Ausklang des Monats Juni erwartet die Besucher von Santa Eugènia ein Tag mit wenigen Wolken und einer Höchsttemperatur von beeindruckenden 34°C. Der Wind hält sich weiterhin bei gemächlichen 5 km/h, und die Feuchtigkeit sinkt auf 24%, was den Sonntag, den 30. Juni, zu einem wahrlichen Sommertag macht.

In den ersten Julitagen setzt sich dieser Trend mit leichter Abkühlung fort. Der 1. Juli bietet teilweise bewölkten Himmel bei 31°C und ein angenehmes Lüftchen mit 6 km/h. Die darauf folgenden Tage präsentieren sich mit einem klaren Himmel, Temperaturen um die 30-32°C und einer für die Jahreszeit typischen trockenen und warmen Atmosphäre.

Klimatische Bedingungen zum Wochenbeginn

Der Beginn der neuen Woche wird in Santa Eugènia ebenso von Sonnenschein begünstigt. Der 2. und 3. Juli verheißt strahlend blauen Himmel, milde Winde und angenehme Wärme, die zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten einlädt. Die Höchsttemperaturen pendeln dabei um die 30-32°C bei jeweils zwischen 4-6 km/h sanften Brisen.

Fazit: Ideale Bedingungen für Urlauber und Outdoor-Fans

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Santa Eugènia in der bevorstehenden Woche wenig Grund zur Sorge bietet. Mit hohen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel sind ideale Bedingungen für alle gegeben, die die sommerliche Seite Mallorcas erleben möchten. Ob am Strand, beim Wandern in der Natur oder bei der Erkundung lokaler Sehenswürdigkeiten – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:31:39. +++