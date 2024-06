7-Tage-Wettervorhersage für Calvià: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen (27.6.2024)

Wetter in Calvià: Sonnenschein und milde Temperaturen dominieren die Woche

Das malerische Küstenstadt Calvià auf Mallorca wird in den nächsten sieben Tagen von angenehmen Sommertemperaturen und überwiegend klarem Himmel gesegnet sein. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und milder Brisen freuen, die ideale Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten und gemütliche Strandtage bieten.

Sonnige Aussichten für Calvià

Am Donnerstag, den 27. Juni 2024, steht Calvià unter einem leicht bewölkten Himmel, und das Quecksilber steigt auf sommerliche 29 Grad Celsius. Dabei herrscht eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 41%, begleitet von einer sanften Brise von 8 km/h. Der Tag erwacht früh mit einem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und klingt spät aus mit einem Sonnenuntergang um 19:21 Uhr.

Der Freitag hält die sommerliche Linie mit 27 Grad und vereinzelten Wolken, die am Himmel ein malerisches Bild zaubern. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 64% und einem sanften Wind ist der Tag perfekt für einen Ausflug in die Natur oder einen entspannten Nachmittag am Meer.

Die Wochenendvorhersage für Samstag verspricht einen klarer Himmel und angenehme 25 Grad. Der Wind lässt nach und ermöglicht eine ruhige Atmosphäre, ob am Strand oder beim Stadtbummel durch Calvià.

Die neue Woche beginnt vielversprechend in Calvià

Die darauffolgenden Tage bleiben konsistent schön mit wenigen Wolken und Temperaturen, die sich um die 27 Grad einpendeln. Besonders der 1. Juli kommt mit einem Mix aus Sonne und gezogenen Wolken daher, während der Wind eine erfrischende Brise erzeugt.

Von Dienstag bis Donnerstag dürfen sich Einwohner und Besucher auf klaren blauen Himmel und konstante 26-Grad-Temperaturen freuen. Mit einer schwachen bis mäßigen Windgeschwindigkeit von 4 bis 5 km/h bleibt es angenehm, und die Luftfeuchtigkeit verweilt in einem gemäßigten Bereich.

Die ideale Woche für Ihren Mallorca-Urlaub

Die kommende Woche in Calvià bietet ideale Bedingungen für einen Urlaub auf der beliebten Baleareninsel. Ob Sie die zahlreichen Strände genießen, durch die charaktervollen Straßen schlendern oder das lokale Kulturerbe erkunden – das Wetter setzt keinen Grenzen. Genießen Sie die sommerlichen Tage in Calvià, unwiderstehlich kombiniert mit lauen Abenden, die zu langen Spaziergängen und romantischen Sonnenuntergängen einladen.

