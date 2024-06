7-Tage-Wettervorhersage für Estellencs: Sonnige Aussichten und milde Brisen (27.6.2024)

Wetteraussichten für Estellencs: Sonnige Tage voraus

Die malerische Küstenstadt Estellencs auf Mallorca kann sich in den kommenden sieben Tagen über überwiegend sonniges Wetter mit milden Temperaturen und sanften Winden freuen. Lesen Sie weiter, um detaillierte Informationen über das Wetter von Estellencs für die nächste Woche zu erhalten, angefangen beim heutigen 27. Juni 2024.

Das aktuelle Wetter in Estellencs

Heute, am 27. Juni, erleben Einwohner und Besucher von Estellencs einen überwiegend bewölkten Himmel, der jedoch keinen Grund zur Sorge bietet. Mit einer angenehmen Temperatur von 28°C und einer sanften Brise von 3 km/h bleiben die Bedingungen angenehm. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53 % und der Luftdruck bei 1012 hPa. Genießen Sie den frühen Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und den langen Sommerabend bis zum Sonnenuntergang um 19:21 Uhr.

Wetterprognose für die kommenden Tage

Die folgenden Tage versprechen in Estellencs weiterhin angenehmes Wetter. Am 28. Juni erwartet uns ein klarer Himmel bei Temperaturen um die 26°C, was zur Erkundung des Ortes einlädt. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 69 % an.

Der 29. Juni bringt ein paar Wolken mit sich, die die sonst heiteren Bedingungen leicht trüben könnten. Mit einer leichten Brise von 7 km/h und einer Temperatur von 25°C bleibt das Wetter jedoch auch hier weiterhin angenehm. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 75 % sorgt für ein etwas schwüleres Gefühl.

Am 30. Juni und 1. Juli setzt sich das Wetter mit wenigen Wolken fort und die Temperaturen pendeln sich um 26°C ein. Der Wind weht sanft und die Luftfeuchtigkeit sinkt gut spürbar wieder auf 64 %.

Zum Beginn des neuen Monats dürfen sich Einwohner und Gäste über klare Himmel freuen. Die Tage des 2. und 3. Juli präsentieren sich mit strahlendem Sonnenschein bei Temperaturen um 25°C. Mit leichtem Wind und einer relativ konstanten Luftfeuchtigkeit von 66-67 % bleibt es angenehm frisch.

Der Ausblick auf den 4. Juli verspricht ebenso reines Sommerwetter mit viel Sonne und einem Maximum von 25°C, begleitet von einem sehr sanften Wind von nur 2 km/h.

Fazit

In der Woche vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024 erwarten die charmante Stadt Estellencs auf Mallorca entspannte Sommertage. Mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen bietet sich die beste Gelegenheit, die natürliche Schönheit der Region zu genießen. Geringe Windgeschwindigkeiten und gemäßigte Luftfeuchtigkeit runden das perfekte Wetterbild ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:18:47. +++