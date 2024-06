7-Tage-Wettervorhersage für Sóller, Mallorca: Sonnig mit gelegentlichen Wolken (27.6.2024)

Wetteraussichten für Sóller: Sonne satt mit leichten Wolken

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca kann sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen freuen. Die aktuellen Wetterdaten versprechen ein überwiegend freundliches Klima mit nur gelegentlichen Wolkenformationen. Hier ist ein detaillierter Blick auf die bevorstehende Wetterlage.

Warm und gemütlich in Sóller

Die Temperaturen in Sóller werden in den nächsten Tagen konstant bei sommerlichen Werten um die 30°C liegend bleiben, beginnend mit 31°C am 27. Juni 2024. Das Wetterphänomen 'überwiegend bewölkt' sorgt dabei für eine milde Bedeckung am Himmel, ohne die sommerliche Wärme wesentlich zu beeinträchtigen. Am 28. Juni wird der Himmel sogar komplett aufklaren und einen klaren Himmel offenbaren.

Wenig Wind und angenehme Brisen

Die Windbedingungen bleiben mit 3 bis 6 km/h angenehm leicht. Damit eignen sich die kommenden Tage optimal für längere Aufenthalte im Freien und Aktivitäten am oder auf dem Wasser. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich zwischen 39% und 52% ein, was für ein angenehmes Klima ohne übermäßige Schwüle spricht.

Die kommenden Tage im Überblick

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Sóller sind nahezu konstant und bieten lange und genussvolle Sommertage. Der Sonnenaufgang findet seinen Platz zwischen 4:23 Uhr und 4:26 Uhr morgens und der Sonnenuntergang zeichnet sich entsprechend zwischen 19:20 Uhr und 19:21 Uhr ab.

Machen Sie das Beste aus den bevorstehenden sommerlichen Tagen in Sóller und genießen Sie die Vielfalt der Aktivitäten, die Mallorca zu bieten hat, unter optimalen Wetterbedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:35:49. +++