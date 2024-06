Ausführliche Wettervorhersage für Consell, Mallorca: Sonnige Aussichten und Wärmewelle ab dem 27. Juni 2024 (27.6.2024)

Herrliche Sommertage in Consell: Sonne satt und steigende Temperaturen

Die kommende Woche verspricht in Consell auf MallorcaConsell sonnenverwöhnt zu werden, mit einem Spektrum an wolkenverhangenem bis hin zu klar himmelblauem Wetter. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die prognostizierten Bedingungen von Donnerstag, dem 27. Juni 2024, bis zum Donnerstag, dem 4. Juli 2024, werfen.

Das aktuelle Wetter in Consell: Ein Überblick über die Woche

Beginnend mit Donnerstag, dem 27. Juni, werden die Einwohner und Besucher von Consell von einem leicht bedeckten Himmel begrüßt, wobei die Temperaturen auf sommerliche 33°C klettern. Die Wehen einer sanften Brise bei Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 22% sorgen für ein angenehmes Klima.

Am Freitag, dem 28. Juni, dürfen wir uns auf nahezu ungetrübte Sonnenstrahlen und ähnlich warme Bedingungen bei 33°C freuen, während nur vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sind und die Luftfeuchtigkeit auf 31% ansteigt.

Der Samstag, 29. Juni, zeigt sich mit zerstreuten Wolken und Temperaturen um die 30°C etwas milder, begleitet von einer moderaten Windgeschwindigkeit von 6 km/h, was für eine kleine Abkühlung nennt.

Zum Monatsende, am Sonntag, den 30. Juni, erwarten uns die höchsten Temperaturen der Woche mit heißen 34°C unter einem fast wolkenfreien Himmel - ideal für alle Strand- und Freizeitaktivitäten im Freien.

Der Beginn des Julis, der 1. Juli, wird von etwas mehr Wolken begleitet, was aber die sommerlichen Temperaturen von 31°C kaum trüben dürfte.

Die ersten Juli-Tage, der 2. und 3. Juli, versprechen mit einem klaren Himmel und Temperaturen von jeweils bequemen 30°C und 31°C einwandfreie Bedingungen für all jene, die die Insel in ihrer ganzen Pracht erleben möchten.

Den Abschluss dieser wunderschönen sommerlichen Woche bildet der Donnerstag, der 4. Juli, mit weiterhin klarem Himmel und angenehmen 31°C, ideal für Wanderungen, Radtouren oder einen entspannten Tag am Pool oder am Strand.

Dieser sommerliche Trend mit klarem Himmel trägt zweifellos zum perfekten Urlaubserlebnis bei und verspricht reichlich Sonnenstunden, so dass man bis in die Abendstunden das warme Wetter genießen kann, während der Sonnenuntergang am Horizont Mallorcas eindrucksvoll die Tage beschließt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:15:47. +++