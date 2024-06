Die sonnige und leichte Brise Mallorcas: Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024 (27.6.2024)

Das Sommerwetter in Sant Llorenç des Cardassar: Sonne satt mit angenehmen Temperaturen

Der Sommer auf Mallorca verwöhnt uns mit angenehmer Wärme und einer bezaubernden Mischung aus Sonne und sanften Wolken. In Sant Llorenç des Cardassar, einer idyllischen Gemeinde im Osten der Insel, zeigen die kommenden Tage, wie charmant das mediterrane Wetter sein kann. Mit Tagestemperaturen, die gemütlich um die 26°C pendeln, ist das perfekte Klima für Aktivitäten im Freien oder einen entspannten Aufenthalt an den malerischen Stränden in greifbare Nähe gerückt.

Lebensfreude unter dem Himmel Mallorcas: Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar Am Donnerstag, den 27. Juni 2024, begrüßt uns Sant Llorenç des Cardassar mit einem wechselhaften Himmel, der von 'broken clouds' gekennzeichnet ist. Doch auch die Wolken können die Temperaturen nicht kümmern, die gemütlich bei 26°C bleiben. Eine sanfte Brise mit 7 km/h verspricht einen Tag voller Leichtigkeit. Wasserenthusiasten dürfen sich freuen, denn die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 58% angenehm zurück, während der Luftdruck bei soliden 1013 hPa liegt.

Der Freitag, der 28. Juni, hebt sich mit seinem 'clear sky' fast schon idyllisch hervor. Auch wenn die Windgeschwindigkeit sich auf bringt. Bereiten Sie sich auf einen erhöhten UV-Index vor und denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz, gerade zwischen dem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

Beim Blick auf die kommende Woche offenbart der Samstag, den 29. Juni, eine Anhebung der Temperaturen auf 28°C, was bei leicht erhöhter Windgeschwindigkeit von 8 km/h und einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 51% für eine angenehme Brise sorgt. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1013 hPa, und die 'broken clouds' bezeugen erneut das typisch mallorquinische Sommerwetter.

Abgerundet wird das Wochenende durch einen Sonntag, den 30. Juni, an dem der Himmel über Sant Llorenç des Cardassar klar ist und uns wohlgesinnten 26°C beschert. Der Wind weht minimiert mit nur 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit verharrt bei ausgeglichenen 58%. Ein Tag, der wie geschaffen scheint, um die Insel in all ihrer Pracht zu genießen.

Mit dem Beginn des neuen Monats, bietet der 1. Juli ähnliche Verhältnisse mit 'broken clouds', die über einem die Tagestemperaturen wieder an angenehmen 26°C festhalten. Der Wind bläst leise mit 6 km/h, während der Luftdruck auf 1018 hPa steigt, was auf beständiges Wetter hindeutet.

Dienstag und Mittwoch, der 2. und 3. Juli, halten das Niveau hoch mit klarblauem Sommerhimmel und Temperaturen von 27°C bzw. 26°C. Im Zuge dessen bleibt die Windgeschwindigkeit mit 3 km/h am Dienstag nahezu spürbar sanft und erreicht am Mittwoch wieder typische 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit pendelt um den angenehmen Bereich um die 60%.

Den Abschluss bildet der Donnerstag, 4. Juli, welcher mit einem klaren Himmel grüßt und bei einer sanften Brise mit 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 63% die Woche würdig beschließt.

Ob Sie nun als Erholungssuchender die Ruhe genießen, als Abenteurer die Natur erkunden oder einfach nur die Schönheit Mallorcas in sich aufnehmen möchten – das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar zeigt sich von seiner besten Seite. Die perfekte Gelegenheit, um die unendliche Vielfalt der Insel in vollen Zügen auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:31:00. +++