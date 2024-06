Klare und heitere Aussichten: Costitx genießt sommerliche Woche (27.6.2024)

Wetterprognose für Costitx: Sonnenverwöhnt ins Sommerglück

Die Sonne rückt näher und mit ihr steigt die Vorfreude auf eine herrlich warme Woche in Costitx, dem charmanten Herzen von Mallorca. Unser Wetterbericht verheißt für die nächsten sieben Tage sonniges Wetter, das geradezu einlädt, die malerische Umgebung und das entspannte Insel-Leben zu genießen. Entdecken Sie mit unserer detaillierten Wettervorhersage, was die Natur für Sie bereithält.

Wetter in Costitx: Trübungen machen sich rar

Bereits am Donnerstag, den 27. Juni 2024, begrüßt Costitx Sie mit wolkenverhangenem Himmel, jedoch lässt der hohe Temperaturwert von 32°C jegliche Kühle vergessen. Der Wind zeichnet sanfte Wellen in die Felder, bleibt mit 7 km/h aber eine milde Brise. Für diesen Tag ist der Sonnenaufgang um 4:22 Uhr morgens zu erwarten, während die Sonne erst um 19:19 Uhr in den Feierabend geht.

Sonnenstrahlen und leichte Lüftchen

Der Freitag, der 28. Juni 2024, verspricht mit 33°C und nur vereinzelten Wolken am Himmelszelt, die perfekten Voraussetzungen für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel. Die sanfte Brise von 5 km/h wird kaum die blühenden Felder des malloreischen Frühsommers zügeln. Das Thermometer dürfte mit einer Luftfeuchtigkeit von 31% angenehm sein, während der Druck sich stabil bei 1015 hPa einpendelt.

Sommertage unter mallorquinischer Sonne

Nach einem leicht bewölkten Samstag, an dem es 31°C warm wird, kündigt sich ein Sonntag voller Leichtigkeit an: Bei 34°C und kaum einem Lüftchen von 4 km/h erwacht Costitx in voller Pracht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 22%, und die Sonne wird von nur wenigen Wolken begleitet.

Übergang in den heißen Juli

Mit einer milderen Abkühlung auf 29°C unter aufgelockerten Wolken beginnt die neue Woche am Montag. Doch die sommerlich heiße Woche setzt sich nahtlos fort: Der dienstliche Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite und am Mittwoch erreichen wir bereits wieder Spitzenwerte von 34°C, ideal um das vielfältige Freiluftangebot auf Mallorca erlebnisreich zu gestalten.

Sonnige Aussichten: Das Wetter in Costitx im Detail

Freuen Sie sich auf eine Woche, die keine Wünsche offen lässt, und genießen Sie unsere traumhafte Insel unter dem besten, was das Wetter in Costitx zu bieten hat. Ob Sie auf Erkundungstour gehen oder einfach nur die Seele baumeln lassen wollen – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:16:21. +++