Sonnige Aussichten in Artà: Das Wetter für die kommende Woche (27.06.2024 bis 04.07.2024)

Angenehme Sommertemperaturen und überwiegend klarer Himmel in Artà

Die letzten Junitage und der Start in den Juli versprechen in Artà auf Mallorca sommerliches Wetter mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Freuen Sie sich auf eine Woche, in der Sie die Sonnenbrille kaum abnehmen müssen.

Wetterprognose für Artà vom 27. Juni bis 4. Juli 2024

Den Auftakt der Woche macht der 27. Juni 2024, an dem umgeben von vereinzelten Wolkenfeldern das Thermometer freundliche 25°C erreicht. Ein sanfter Wind weht mit 7 km/h durch die steinernen Gassen der Stadt und könnte für eine angenehme Brise auf den Terrassen der Cafés sorgen.

Der 28. Juni begrüßt Einheimische wie Besucher mit einem klaren Himmel, perfekt für einen Strandtag oder eine Wanderung in der ländlichen Umgebung Artàs. Mit einer sanften Windgeschwindigkeit von 6 km/h bleibt es weiterhin warm bei 25°C.

Am 29. Juni zeigt das Thermometer bis zu 27°C an – der wärmste Tag der Woche. Mit dem Aufziehen einiger Wolken bleibt es trotzdem angenehm und der Wind frischt mit 8 km/h auf.

Der 30. Juni und der 1. Juli sind geprägt von erneutem klarem Himmel und vereinzelten Wolken, was die Temperaturen auf angenehme 25°C bzw. 23°C senkt. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei tendenziell im gemäßigten Bereich, was das Wettergeschehen in Artà durchaus annehmbar gestaltet.

Der 2. Juli läutet die zweite Wochenhälfte mit einem idyllischen Sommertag ein, während am 3. Juli und 4. Juli die 25°C-Marke erneut erreicht wird. Mit fast keinen Windstößen bietet der 2. Juli ideale Bedingungen für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten.

Jeder der genannten Tage beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang gegen 4:20 Uhr und endet mit einem langen Sommertag, den der Sonnenuntergang erst gegen 19:18 Uhr beschließt. Die konstanten Wetterverhältnisse sorgen für perfekte Planungssicherheit bei allen Freizeitgestaltungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:10:15. +++