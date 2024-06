Sonnige Aussichten und milde Sommerabende: Das Wetter in Campos auf Mallorca vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2024 (27.6.2024)

Genießen Sie das Idealwetter für Ihren Strandurlaub in Campos

Campos auf Mallorca verzaubert seine Besucher nicht nur durch charmante Landschaften und kulturelle Highlights, sondern auch mit perfekten Wetterbedingungen für einen unvergesslichen Sommerurlaub. Die letzte Juniwoche und der Start in den Juli bieten Urlaubern sowie Einheimischen einzigartige Sonnenmomente und angenehme Sommerabende.

Strahlender Sonnenschein und leichte Brise – Das Wetter vom 26. bis 27. Juni 2024

Die Woche startet in Campos mit herrlichem klarem Himmel und Temperaturen, die das Thermometer auf sommerliche 28°C am Mittwoch, den 26. Juni, und auf 29°C am Donnerstag, den 27. Juni, steigen lassen. Die milde Brise mit Geschwindigkeiten von 4 km/h bis 7 km/h bringt die ideale Erfrischung, um die Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Wolkenspiele bei weiterhin hohen Temperaturen – 28. bis 29. Juni 2024

Am Freitag, den 28. Juni, halten sich vereinzelt Wolken am Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 29°C hochsommerlich. Wenn Sie für diesen Tag Ihre Outdoor-Aktivitäten oder einen Strandbesuch planen, bleibt Ihnen das gute Wetter treu. Der folgende Samstag verspricht mit 32°C noch heißere Verhältnisse, obgleich vereinzelte Wolken für eine kleine Abkühlung sorgen könnten.

Kleiner Wetterumschwung mit erholsamen Regen – 30. Juni bis 1. Juli 2024

Gegen Ende des Monats zeichnet sich ein leichter Wetterwechsel ab. Der Sonntag, der 30. Juni, bringt leichten Regen und eine spürbare Abkühlung auf 22°C. Diese erfrischende Abwechslung setzt sich am Montag, dem 1. Juli, fort, wobejs die Temperaturen auf 21°C sinken. Dieses Wetter bietet ideale Bedingungen, um die Natur Mallorcas in ihrer ganzen Pracht ganz entspannt zu erleben.

Zuversichtlicher Ausblick für den Start in die erste Juliwoche

Am Dienstag, den 2. Juli, bleibt es bei 21°C weiterhin angenehm kühl mit leichtem Nieselregen, doch zum Glück hält dieser kleine Schauer nicht lange an. Zur Wochenmitte hin, am Mittwoch, dem 3. Juli, erwartet uns wieder ein klarer Himmel und ein deutlicher Temperaturanstieg auf 29°C, was perfekte Bedingungen für jegliche Art von Freizeitaktivitäten verspricht.

Lassen Sie sich diese idealen Bedingungen für Ihren Mallorcaurlaub nicht entgegehen und genießen Sie sowohl die sonnenreichen Tage als auch die sanften sommerlichen Nächte, die Campos Ihnen bietet. Mit wenig Wind und moderater Feuchtigkeit hält das Wetter alles parat, was Sie für einen vollkommenen Sommer brauchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:14:43. +++