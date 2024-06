Sonniges Wetter mit leichten Wolken in Alcúdia: Eine sommerliche Woche erwartet Sie! (27.6.2024)

Sommerliche Wetterverhältnisse in Alcúdia – Freuen Sie sich auf Sonne und milde Brisen

Die kommenden Tage in AlcúdiaAlcúdia versprechen angenehmes und typisch sommerliches Wetter. Mit Höchsttemperaturen, die zwischen 26°C und 29°C schwanken, können Einheimische und Urlauber perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Strandtage genießen. Doch was genau ist für die einzelnen Tage vorausgesagt? Hier ist der detaillierte Wetterbericht für Alcúdia auf Mallorca für die Woche vom 27. Juni bis 4. Juli 2024.

Wetteraussichten für Alcúdia - 27. Juni 2024

Am Donnerstag, den 27. Juni, starten wir mit lockerer Bewölkung und einer angenehmen Temperatur von 26°C. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% und der Luftdruck bei 1013 hPa liegt. Die Sonne geht um 4:21 Uhr auf und lässt uns bis 19:19 Uhr in ihrem Schein baden.

Perfekter Tag unter dem klarblauen Himmel - 28. Juni 2024

Ein absolutes Highlight der Woche wird der Freitag sein, denn der Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite. Die Temperaturen klettern auf 28°C, und bei einem Wind von 7 km/h bleibt es angenehm. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%, und der Druck liegt bei 1015 hPa.

Wochenendwetter in Alcúdia - 29. und 30. Juni 2024

An diesem Wochenende dominieren leicht zerrissene Wolken den Himmel, jedoch ohne die sonnige Stimmung zu trüben. Mit gleicher Temperatur von 28°C sowohl am Samstag als auch am Sonntag können die Strände sicherlich viele Besucher erwarten. Der Wind bleibt konstant bei 6 bis 7 km/h.

Start in den Juli - 1. Juli 2024

Der Montag bringt leicht kühlere Luft nach Alcúdia. Bei 24°C und einer höheren Luftfeuchtigkeit von 65% könnten einige Gewitterwolken den Himmel zieren, was jedoch eine willkommene Abkühlung sein kann.

Sonniger Ausblick für den Rest der Woche

Ab dem 2. Juli steigen die Temperaturen wieder, es wird tageweise auf 27°C bis zu 29°C warm. Dabei ist die Wolkenbildung minimal, und Sie dürfen sich auf klaren, blauen Himmel und sonnige Tage freuen. Besonders der 3. Juli, mit 29°C und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 52%, wird sicherlich ein perfekter Tag für alle Sonnenanbeter.

Wettervorhersage-Fazit für Alcúdia

Die erste Juliwoche in Alcúdia hält sommerliches Wetter bereit, das sowohl von Einheimischen als auch von Touristen geschätzt wird. In dieser Zeit erlebt man die Mittelmeerinsel von ihrer besten Seite, mit entspannten Tagen am Strand und milden Abenden, ideal für Spaziergänge entlang der Promenade.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:06:41. +++