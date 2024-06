Wetter Alaró (27.06.2024 bis 04.07.2024): Sonnige Aussichten und milde Brise auf Mallorca

Sonne satt und leichte Wolken: Das Wetter in Alaró

Die kommende Woche verspricht herrlich sommerliches Wetter in Alaró auf der bezaubernden Insel Mallorca. Mit Tageshöchsttemperaturen, die stets über der 30-Grad-Marke liegen, lädt das Wetter zum Genießen der Sonne und zur Entspannung im Freien ein. Ein mildes Lüftchen wird ebenso für angenehme Abkühlung sorgen.

Wetterüberblick für Alaró vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024

Beginnend mit dem 27. Juni werden die Einwohner und Besucher von Alaró von warmen 32 Grad und einem leicht bedeckten Himmel begrüßt. Die Windgeschwindigkeit bleibt angenehm bei 5 km/h, die Luftfeuchtigkeit ist mit 23% eher gering, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Der darauffolgende Tag, der 28. Juni, präsentiert sich mit 33 Grad und wenigen Wolken am Himmel noch einen Tick wärmer. Der Wind lässt leicht nach auf 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt auf 31%. Ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten oder einen Tag am Strand.

Scattered clouds verschönern am 29. Juni den Himmel über Alaró, und das Thermometer zeigt angenehme 30 Grad. Leicht auffrischender Wind mit 6 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 41% erzeugen ein frisches Ambiente, perfekt für eine Erkundungstour durch die malerische Gemeinde.

Zum Monatsende am 30. Juni erleben wir einen weiteren Anstieg auf 34 Grad, was diesen Tag zum wärmsten Tag der Woche erklärt. Die Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit verbleiben auf einem niedrigen Niveau, was das Wetter ideal für alle macht, die das echte mediterrane Sommerfeeling suchen.

Der Juli beginnt mit 30 Grad und aufgelockerter, bewölkter Himmelsdecke. Eine konstante Brise und eine Luftfeuchtigkeit von 38% schaffen ein angenehmes Klima, um den Sommeranfang zu feiern.

Am 2. Juli erwartet die Inselbewohner und ihre Gäste ein kristallklarer Himmel bei 29 Grad, gefolgt von einem weiteren Tag mit reiner Sonne und 31 Grad am 3. Juli. Die Windgeschwindigkeit liegt weiterhin bei 3 km/h, eine Luftfeuchtigkeit von 37%.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der 4. Juli mit ebenso strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur von 31 Grad. Der Wind hält sich mit 2 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 40% im angenehmen Bereich.

Alaró: Ein Paradies für Sonnenanbeter und Naturfreunde

Die Sonnenauf- und -untergänge in Alaró sind in dieser Woche besonders sehenswert. Sie reichen vom frühesten Sonnenaufgang um 4:22 Uhr bis zum spätesten Sonnenuntergang um 19:20 Uhr, was lange und erlebnisreiche Sommertage verspricht. Ob Sie die Natur erkunden, die lokalen Köstlichkeiten probieren oder einfach entspannen möchten – das Wetter in Alaró unterstützt Sie bei all Ihren Plänen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:05:49. +++