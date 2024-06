Wetter in Andratx: Aussichten für die kommende Woche (27.06. – 04.07.2024)

Wettertrend für Andratx: Sonnige Tage und milde Brisen

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner angenehmen Seite: In Andratx erwartet die Einwohner und Besucher ein vielfältiges Wetterbild. Mit einem Mix aus wolkenverhangenen Tagen und klarem Himmel bleibt das Wetter auch in der letzten Juniwoche und Anfang Juli überwiegend trocken und freundlich.

Mildes Sommerwetter zum Monatswechsel

Bereits am 27. Juni 2024 zeigt sich das Wetter überwiegend bewölkt, doch mit Temperaturen um die 27 °C bleibt es sehr angenehm. Eine leichte Brise mit 6 km/h Wind sorgt für eine frische Meeresbrise, während die Luftfeuchtigkeit bei 56% liegt. Mit einem Luftdruck von 1012 hPa verspricht auch der Himmel über Andratx einen ruhigen Tag.

Der 28. Juni empfängt die Inselbewohner mit einzelnen Wolken am Himmel und leicht kühleren Temperaturen um die 24 °C. Es bleibt weiterhin windstill bei 6 km/h, während sich die Luftfeuchtigkeit auf 76% erhöht und der Luftdruck leicht auf 1015 hPa ansteigt.

29. Juni und 30. Juni: Freunde des Sonnenscheins können sich über klaren Himmel mit vereinzelten Wolken freuen, bei weiterhin milden 24 °C bzw. 25 °C. Der Wind weht mit 7 km/h bzw. 5 km/h sanft durch die Straßen von Andratx.

Beginn des Juli mit wolkenreichem Himmel

Der 1. Juli 2024 bringt wechselhaftes Wetter mit sich, denn trotz des gebrochenen Wolkenhimmels bleibt es bei Temperaturen von 25 °C sommerlich. Die Winde bleiben mit 5 km/h boasting calming and steady conditions.

Die ersten Juliwochen beginnen weiterhin vielversprechend mit klarem Himmel über Andratx am 2. und 3. Juli. Tageshöchsttemperaturen von 24 °C laden zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein. Eine leichte Brise bei 68-70% Luftfeuchtigkeit und ein Luftdruck von 1017 hPa und 1013 hPa sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Der 4. Juli setzt den positiven Trend mit klarem Himmel und stabilen 24 °C fort. Der Wind bleibt mit 4 km/h schwach und der Luftdruck konstant bei 1016 hPA. Ein perfekter Tag für einen Besuch am Strand oder eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge.

Andratx begrüßt den Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die Sonne steigt in dieser Woche bereits um 4:24 Uhr hoch am Horizont und unterstreicht die Schönheit der Insel Mallorca in den frühen Morgenstunden. Erst um 19:21 Uhr verabschiedet sich die Sonne wieder am Horizont, so dass lange und erlebnisreiche Sommertage garantiert sind.

Fazit: Entspannte Sommertage voraus in Andratx

Die Wetteraussichten für Andratx versprechen eine angenehme Woche für alle Insulaner und ihre Gäste. Ob für Strandbesuche, Erkundungstouren durch die Stadt oder einfach nur zum Genießen der mallorquinischen Sommerluft - die kommenden Tage halten für jeden etwas bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:08:50. +++