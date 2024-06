Wetter in Pollença: 7-Tage-Trend mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (27.6.2024)

Wettervorhersage Pollença – Sonniges Gemüt trotz vereinzelter Wolken

Pollença macht seinem Ruf als sonnenverwöhnter Ort auf Mallorca in der nächsten Woche alle Ehre. Die Wetterprognose für die Zeit vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024 verspricht überwiegend freundliches Wetter mit Temperaturen, die das Herz eines jeden Urlaubers höher schlagen lassen.

Ende Juni in Pollença: Überwiegend heiter mit Aussicht auf blauen Himmel

Am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, erleben wir in Pollença einen Tag mit vielen Wolken am Himmel, aber durchaus angenehmen Temperaturen von 27°C. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, was für eine schwache Brise steht. In der Früh erwacht Pollença bereits um 4:21 Uhr unter einem verhangenen Himmel, der sich bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr nicht wesentlich aufhellen wird.

Das Wochenende bringt Klarheit über Pollença

Während der Freitag, der 28. Juni, uns mit einem klaren Himmel bei leicht erhöhten 28°C verwöhnt, können Sie am Wochenendstart schon am Morgen die Vorhänge zurückziehen und sich über einen herrlichen Sonnenaufgang um 4:21 Uhr freuen. Am Samstag, dem 29. Juni, bieten vereinzelte Wolken Ideen für imaginative Wolkenbilder bei Temperaturen, die erneut bei 28°C liegen. Der Sonnenuntergang verzückt dann wieder exakt um 19:20 Uhr.

Pollença begrüßt den Juli mit leichten Schatten

Der Beginn des Monats Juli bringt am 1.7.2024 zwar ein paar mehr Wolken mit sich, steht aber in puncto Wohlfühl-Wetter dem Vormonat kaum nach. Mit 25°C etwas kühler, erzeugen die aufgelockerten Wolkenformationen eine angenehm milde Atmosphäre, in die sich die Stadt hüllen wird. Auch am folgenden Tag präsentiert sich das Wetter erfreulich: Ein wolkenloser Himmel und eine sanfte Brise mit nur 2 km/h werden Ihren Tag ab 4:23 Uhr begleiten.

Aussicht: Die erste Juliwoche bleibt in Pollença freundlich

Bis zum 4. Juli können Besucher in Pollença ein beständiges Wohlfühlklima erwarten. Auch wenn die Temperaturen sich mal gemächlich auf 29°C am 3. Juli hinaufschwingen und gelegentlich auf 27°C am 4. Juli abkühlen, bleibt das Klima angenehm und einladend. Mit überwiegend klarem Himmel und sanften Windverhältnissen manifestiert sich ein hervorragendes Bild des sommerlichen Pollençasans.

Wetter-Resümee für Pollença: Ein Paradies für Sonnenanbeter

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Pollença ein Traum für Liebhaber mediterraner Sommer wird. Mit angenehmen Tagestemperaturen, die kaum unter 25°C fallen, und Nächten, die ebenso milde Verhältnisse projizieren, stehen entspannten Tagen unter der mallorquinischen Sonne nichts im Wege. Es empfiehlt sich, die Tage im Freien zu genießen, sei es am Strand, bei einer Wanderung oder in einem der vielen charmanten Cafés Pollenças.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:28:17. +++