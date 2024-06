Wetter in Selva: 7-Tage-Vorschau mit Sonnenschein und vereinzelten Wolken (27.6.2024)

Das Wetter in Selva: Eine Woche voller Sonnenschein und leichtem Wolkenvorhang

Das zauberhafte Städtchen Selva auf der malerischen Insel Mallorca bereitet sich auf eine sonnenreiche Woche mit vereinzelten Wolkenfeldern vor. Hier erhalten Sie eine umfassende Wettervorhersage für die bevorstehenden sieben Tage, damit Sie Ihre Aktivitäten unter dem mallorquinischen Himmel sorglos planen können.

Wettertrend für die Woche vom 27. Juni bis 4. Juli 2024

Zu Beginn der Woche erwartet uns am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, ein leicht bedeckter Himmel mit Temperaturen, die mit 31°C recht sommerlich ausfallen. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 29%. Der Tag erwacht um 4:22 Uhr und versinkt um 19:20 Uhr in die Abenddämmerung.

Der Freitag gestaltet sich ebenfalls freundlich, mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 32°C. Auch an diesem Tag bleibt der Wind sanft bei 5 km/h.

Am Samstag zieren vereinzelte Wolken den Himmel und die Temperaturen bleiben stabil bei 31°C, wobei der Wind geringfügig auf 6 km/h zunimmt.

Sonnenliebhaber können sich auf den Sonntag, den 30. Juni 2024, freuen, an welchem die Quecksilbersäule auf 34°C klettert – der Höchstwert der Woche. Der Wind lässt mit 3 km/h nach, und der Himmel zeigt sich größtenteils klar.

Am Montag bringen uns dichtere Wolken etwas Abkühlung auf 28°C, und der Wind geht leicht auf 6 km/h hoch. Diese leichte Abkühlung bietet eine angenehme Pause von der Wärme.

Dienstag und MittwochSoph> zeigen sich hingeben wettertechnisch von ihrer besten Seite: Am 1. und 2. Juli 2024 erwarten uns klare Himmelsverhältnisse mit 30°C und 33°C sowie wiederum leichten Brisen.1. und 2. Juli 2024

Die Wetterwoche klingt mit einem klaren Himmel und 31°C am Donnerstag, dem 4. Juli 2024, aus. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, stört jedoch keinesfalls das allgemeine Wohlbefinden.

Empfehlungen für Ihre Woche in Selva

Für Einheimische wie Urlauber bietet die bevorstehende Wetterlage in Selva ideale Bedingungen, um das breite Spektrum an Freizeitaktivitäten in und um die Gemeinde zu genießen. Ganz gleich, ob Sie sich auf eine Wanderung durch die malerische Naturlandschaft Mallorcas begeben oder entspannte Tage am Strand verbringen möchten – die Wettergötter sind Ihnen wohlgesonnen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Selva in den kommenden sieben Tagen warm und überwiegend sonnig sein wird. Mit Ausnahme weniger Wolkentage steht Ihnen eine Woche voller Sonnenschein bevor, die zum Genießen der vielfältigen Freizeitmöglichkeiten auf Mallorca einlädt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:33:51. +++