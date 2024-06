Wetter in Sineu (27.6.2024 bis 4.7.2024): Sommerliche Prognosen mit Sonne und Wolken (27.6.2024)

Die Sonnenseite von Sineu: Eine sommerliche Wetterwoche steht bevor

Während sich der Kalender dem Juli nähert, empfängt Sineu auf Mallorca seine Besucher und Einwohner mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Sonne und Wolken. Die kommende Woche verspricht, typisch für den mediterranen Sommer, warme Temperaturen und überwiegend heitere Himmel.

Wetterlage im malerischen Sineu: die nächste Woche im Detail

Den Auftakt macht der 27. Juni 2024, an dem der Tag mit behaglichen 30 Grad und einer leichten Brise von 7 km/h zu Ende geht. Der Himmel zeigt sich mit vereinzelten Wolken, die der Sonne jedoch kaum im Wege stehen. Eine geringe Luftfeuchtigkeit von 30% und ein stabiler Luftdruck von 1013 hPa laden zu diversen Freizeitaktivitäten im Freien ein.

Am 28. Juni lässt sich die Quecksilbersäule sogar auf 31 Grad hin ausrichten. Das Wetter bleibt beständig mit nur wenigen Wolken, die die Sonnenstunden fast ungetrübt genießen lassen. Mit einer leichten Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer erhöhten Feuchtigkeit von 36% bietet sich ein perfekter Tag für Ausflüge in und um Sineu an.

Der 29. Juni bleibt mit 30 Grad[...]>+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:35:20. ++++++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:35:20. +++