Wetter Lloseta (27.06.2024 bis 04.07.2024): Aktuelle Wettervorhersage und Trends für die ersten Julitage

Wettervorhersage für Lloseta: Eine Woche unter Mallorcas Sonne

Das Wetter in Lloseta verspricht wieder einmal alles, was das Herz begehrt, wenn es um sonnige Urlaubstage auf Mallorca geht. Hier finden Sie einen detaillierten Blick auf das Wetter für die kommende Woche vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024.

Sonniges Hochsommerwetter erwartet Sie in Lloseta

Mit Temperaturen, die die 30-Grad-Marke überschreiten, strahlt Lloseta in typisch mediterranem Glanz. Am 27. Juni 2024 erwartet uns ein leicht bewölkter Himmel, jedoch mit angenehmen 31 Grad Celsius und einer erfrischenden Brise von 5 km/h. Die Humidity liegt bei nur 24%, was die hohe Temperatur angenehm gestaltet, und mit einem Luftdruck von 1013 hPa könnenn Sie sich auf einen stabilen Tag einstellen.

Der 28. Juni bietet mit 32 Grad Celsius ein ähnlich warmes Wetter, allerdings wird der Himmel etwas klarer sein, getreu dem Motto 'wenige Wolkentupfer auf dem strahlend blauen Mallorca-Himmel'. Eine geringe Windgeschwindigkeit von 4 km/h und eine geringfügig höhere Luftfeuchtigkeit von 30% runden das sommerliche Wetterbild perfekt ab.

29. Juni: Ein weiterer traumhafter Tag wartet auf Mallorca mit verstreuten Wolken und angenehmen 30 Grad Celsius. Besucher dürfen sich auf etwas mehr Wind, mit einer Geschwindigkeit von 52353 km/h, und steigender Luftfeuchtigkeit von 35% freuen.

Das Wochenende in Lloseta wird heiß! Am 30. Juni scheint die Sonne bei wenigen Wolken und wunderschönen 33 Grad Celsius. Der Wind hält sich gemütlich bei 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ein Wüstenklima-ähnliches Level von 22%, perfekt zum Sonnenbad am Strand.

Willkommen im Juli: Der 1. Juli 2024 läutet den Monat mit gebrochenen Wolken und immer noch hochsommerlichen 29 Grad ein. Mit einer leichten Brise von 5 km/h und einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 40% ist das perfekte Wetter zum Wandern oder für Stadterkundungen gegeben.

Der 2. und 3. Juli setzt den Trend mit strahlendem Sonnenschein und klarer Himmelszustände bei gleichbleibend warmen Temperaturen fort. Entspannen Sie bei 29 und 32 Grad und genießen Sie die leichten Windverhältsnisse, die für eine angenehme Abkühlung in den Abendstunden sorgen.

Zum Abschluss unserer Prognose grüßt der 4. Juli mit idealen 31 Grad und einem wolkenlosen Firmament. Eine subtile Brise mit 2 km/h wird Sie sanft durch den Tag begleiten, während die Luftfeuchtigkeit bei 38% bleibt.

Langfristige Temperaturentscheidungen auf Mallorca: Die perfekte Urlaubswoche

Für Urlauber und Einheimische gleichermaßen stellt die kommende Woche in Lloseta die ultimative Gelegenheit dar, die vielfältigen Angebote Mallorcas unter idealen Wetterbedingungen zu genießen. Ob am Strand relaxen, die Natur erkunden oder kulturelle Sehenswürdigkeiten besuchen – das Wetter spielt mit!

Sonnenzeiten für Naturliebhaber

Beeindruckend frühe Sonnenaufgänge und später Sonnenuntergang - der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Der 27. Juni begrüßt uns bereits um 4:22 Uhr morgens mit Sonnenlicht und der Tag verabschiedet sich erst um 19:20 Uhr.

Die Natur in und rund um Lloseta zeigt sich in der langen Tageszeit von ihrer schönsten Seite und lädt zu ausgedehnten Aktivitäten im Freien ein. Genießen Sie die langen Abende bei einem Glas Wein und blicken Sie auf die goldenen Felder, während die Sonne langsam hinter dem Tramuntana-Gebirge verschwindet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:21:53. +++