Wetter Marratxí (27.06.24 bis 04.07.24): Aktuelle Wettervorhressage und Trend für die erste Juliwoche

Wetter in Marratxí: Prognose und Conditions für Ende Juni und beginn des Juli

Wie entwickelt sich das Wetter in Marratxí gegen Ende Juni und zu Beginn des Julis? Bewohner und Besucher von Marratxí können sich auf überwiegend heitere Tage freuen, auch wenn vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Die Temperaturen bleiben sommerlich warm mit einem Spitzenwert von 33°C, aber es wird auch etwas Abkühlung geben. Der Wind bleibt meistens sanft, während die Luftfeuchtigkeit auffallend ansteigen wird. Hier ist Ihre detailierte 7-Tage-Wettervorhersage für Marratxí.

Wochenübersicht der Wetterlage in Marratxí

Das Wetter wird in Marratxí in den folgenden Tagen durch überwiegend sonnige Aussichten mit einigen Wolken geprägt sein. Wir beginnen die Woche am 27. Juni 2024 mit überwiegend bewölktem Himmel, tendenziell freundlich bei einer Temperatur von 33°C. Es ist der wärmste Tag der Woche, gekoppelt mit einem leichten Wind von 5 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 27%. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang umrahmen den Tag zwischen 4:23 Uhr und 19:20 Uhr.

Im Laufe der Woche wird es eine leichte Abkühlung geben, die am 29. Juni mit 28°C ihren Tiefpunkt erreicht, begleitet von zerstreuten Wolken, während derWind auf 6 km/h anzuziehen scheint. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf etwa 55%, und wir sollten nicht vergessen, dass wir in der Hochsaison für Urlaube sind, was bedeutet, dass die Insel voller Leben und Aktivitäten sein wird.

Am 1. Juli ziehen zerbrochene Wolken auf und die Temperaturen liegen angenehm bei 30°C. Der Sommer ist in vollem Gange und die Bedingungen bieten perfekte Möglichkeiten für Außenaktivitäten, sei es am Strand, beim Wandern oder bei kulturellen Veranstaltungen.

Der Trend setzt sich mit strahlend klarem Himmel fort und reicht bis in die ersten Tage des Julis. Am 2. und 3. Juli erwarten uns angenehme 28°C und 29°C, die beste Gelegenheit, um das Freiluftleben zu genießen und die langen Sommernächte auszukosten.

Die nächste Woche startet mit gleichermaßen klarer Sicht am 4. Juli, einer stabilen Temperatur von 29°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Ein weiterer Tag, der sich wunderbar für alle möglichen Sommeraktivitäten eignet.

Wettertrend und Aussichten für Marratxí

Die Wettervorhersage für Marratxí präsentiert sich in dieser Periode als überaus günstig für sommerliche Unternehmungen. Starke Temperaturschwankungen bleiben aus, dazu findet man über den Tag verteilt genügend Sonnenstunden. Niederschlag scheint in dieser Zeit nicht in Aussicht, was für die zahlreichen Festivitäten und Veranstaltungen, die um diese Jahreszeit auf Mallorca stattfinden, optimale Bedingungen verspricht. Besucher sollten dennoch darauf vorbereitet sein, dass die UV-Strahlung hoch ist und ausreichender Sonnenschutz empfohlen wird. In Summe bietet Marratxí eine fantastische Zeit mit hohem Erholungswert und vielen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung unter freiem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:25:29. +++