Wetter Santanyí (27.06.24 bis 04.07.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorca

Wetter in Santanyí: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen

Die bevorstehende Woche verspricht, in Sachen Wetter, eine wahre Freude für alle Bewohner und Besucher von SantanyíSantanyí auf Mallorca zu werden. Mit einer Reihe von Tagen gekennzeichnet durch klaren Himmel und angenehme Temperaturen, steht uns eine optimale Zeit bevor, die Schönheit der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Sommerliche Bedingungen bestimmen das Wetter in Santanyí

Die Wetterlage bleibt konstant freundlich mit Tagestemperaturen, die sich behaglich um 26°C bis 27°C bewegen. Es dominieren leichte bis mäßige Winde, die einen angenehmen Hauch von Frische versprechen, während sie durch die städtischen Gassen und entlang der Küstenlinie wehen.

Beginnend mit dem 27. Juni 2024, werden wir in Santanyí von teils bewölktem Himmel begrüßt, der jedoch die sommerlichen Gefühle keineswegs trübt. Der Wind hält sich dezent im Hintergrund mit Geschwindigkeiten um die 8 km/h, ideal für einen entspannten Strandtag oder eine gemütliche Radtour durch die malerischen Landschaften.

Nachts klart der Himmel über Santanyí auf

Die Abende und Nächte versprechen unter einem meist klaren Sternenhimmel eine wunderbare Kulisse und bieten perfekte Bedingungen für romantische Spaziergänge oder entspannende Abende auf der Terrasse.

Während die Sonne täglich bereits um 4:22 Uhr aufgeht und uns bis zu ihrem Untergang um 19:18 Uhr lange und lichtdurchflutete Tage beschert, können die Einwohner und Gäste von Santanyí das Beste aus jedem Tag herausholen.

Ein detaillierter Blick auf die Wetterwoche in Santanyí

In der gesamten Woche bleibt der Himmel meist klar oder nur leicht bewölkt, was zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bietet. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm zwischen 56% und 71%, wobei der Luftdruck stabil bei Werten um 1012 bis 1017 hPa verweilt.

Fazit: Das Wetter in Santanyí präsentiert sich von seiner besten Seite. Es erscheint fast so, als habe sich die Natur vorgenommen, uns mit einer perfekten Sommerwoche zu verwöhnen. Reisende, sowie Inselbewohner können sich in den nächsten sieben Tagen auf viel Sonnenschein, angenehme Brisen und wohltuendes Sommerwetter freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:33:15. +++