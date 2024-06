Wetteraussichten für Campanet (27.06.24 bis 04.07.24): Sonne und hohe Temperaturen dominieren die Woche

Wettertrend für Campanet: Sommerliche Vorhersage mit klarem Himmel

Durchgehend hohe Temperaturen und überwiegend heiterer Himmel sorgen in Campanet auf Mallorca für ideale Bedingungen, um die sommerliche Inselatmosphäre in vollen Zügen zu genießen. Die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite und lädt Einheimische sowie Touristen gleichermaßen ein, das vielfältige Freizeitangebot in der Region zu erkunden.

Wetter Campanet: Überblick der kommenden Tage

Beginnend mit dem 27. Juni 2024, zeigt sich der Himmel teils bedeckt, doch die Temperaturen erreichen angenehme 29 °C. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück, sodass ein leichter, angenehmer Luftzug über die Felder und durch die Straßen weht.

Am 28. Juni werden die wolkenverhangenen Aussichten von einigen wenigen Wolken durchbrochen, was zu einem Mix aus Sonne und Schatten bei 31 °C führt. Das angenehme Windniveau bleibt bestehen, was für entspannende Momente im Freien spricht.

Die folgenden Tage offenbaren ein nahezu identisches Wetterbild mit verteilt auftretenden Wolken und hohen Temperaturen von 31 °C am 29. Juni und 32 °C am letzten Junitag. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 35-38 % eher niedrig, was die Wärme angenehm erscheinen lässt.

Mit dem Eintritt in den Juli präsentieren sich die ersten Tage unterschiedlich: Während am 1. Juli bei 27 °C eine größere Bewölkung vorherrscht, strahlt am 2. Juli ein vollkommen klarer Himmel herab und lädt mit 30 °C zum Verweilen an Mallorcas Stränden ein. Ein Highlight für Sonnenanbeter dürfte schließlich der 3. Juli werden, an dem die Temperaturen nochmals auf 32 °C steigen und kaum eine Brise zu spüren ist.

Die Woche klingt am 4. Juli mild aus, mit weiterhin klarer Himmelssicht und einem Thermometerstand von 30 °C. Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich im Bereich von 2 bis 6 km/h, was für stets frische Luft sorgt, ohne dabei zu stark zu sein.

Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten pendeln sich im Zeitraum dieser Wetterprognose auf etwa 4:22 Uhr für die Morgenstunden und 19:20 Uhr am Abend ein, was für lange, lichtdurchflutete Tage sorgt und ausgedehnte Aktivitäten bis in die frühen Abendstunden ermöglicht.

Wetter Campanet: Zusammenfassung und Empfehlung

Insgesamt zeichnet sich eine sehr sommerliche Woche für Campanet ab, in der viel Sonne und warme Temperaturen für ideale Bedingungen sorgen. Ob beim Erkunden der lokalen Sehenswürdigkeiten, beim Entspannen am Strand oder bei einer Wanderung durch die malerische Landschaft – das Wetter spielt mit. Die ‚Mallorcazeitung‘ wünscht allen Einheimischen und Besuchern wunderbare Tage unter Mallorcas Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:14:14. +++